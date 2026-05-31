Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε αυτούς τους προορισμούς με μόνο €14.99 - Λεπτομέρειες

 31.05.2026 - 11:35
Η Ryanair φέρνει νέες low cost αποδράσεις από την Κύπρο και οι τιμές ξεκινούν από μόλις €14.99! Αν σκέφτεσαι ένα σύντομο city break ή καλοκαιρινές διακοπές στην Ευρώπη, τώρα είναι ίσως η καλύτερη στιγμή να κλείσεις εισιτήρια, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε προσφορές για πτήσεις από την Πάφο προς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Στη λίστα των πιο οικονομικών επιλογών θα βρεις τη Ρουμανία και τη Μάλτα με πτήσεις προς Βουκουρέστι και Μάλτα από €14.99, ενώ στην ίδια τιμή μπορείς να ταξιδέψεις και στην Ιταλία, με επιλογές όπως Μιλάνο Μπέργκαμο, Νάπολη και Ρώμη.

Για όσους θέλουν να ανακαλύψουν νέους προορισμούς στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, υπάρχουν επίσης:

  • Ζάγκρεμπ από €14.99
  • Σόφια από €17.99
  • Μπρατισλάβα από €27.99
  • Βιέννη από €32.19

Ενώ οι λάτρεις της Πολωνίας μπορούν να πετάξουν προς:

  • Βαρσοβία Modlin από €31.32
  • Βρότσλαβ από €31.59
  • Πόζναν από €32.99

Η προσφορά αφορά κρατήσεις μέχρι τις 31 Μαΐου 2026, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 1 Μαΐου μέχρι 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας την τέλεια αφορμή για καλοκαιρινές αποδράσεις χωρίς μεγάλο budget.

Είτε ψάχνεις για ιταλικό καλοκαίρι, βαλκανικά city breaks ή μια γρήγορη ευρωπαϊκή εξόρμηση, οι νέες προσφορές της Ryanair κάνουν το “escape the everyday” πιο εύκολο από ποτέ.

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

