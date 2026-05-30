Μεγάλη προσφορά από γνωστή αεροπορική με απίστευτες εκπτώσεις σε όλους τους προορισμούς - Λεπτομέρειες

H αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines γιορτάζει τα 27α γενέθλια της... και το γιορτάζει όπως ξέρει καλύτερα… με περισσότερα ταξίδια για εμάς.

Κλείστε τώρα με έως και 50% έκπτωση, ανακαλύψτε νέους προορισμούς ή επιστρέψτε στα αγαπημένα σας μέρη και σχεδιάστε τις επόμενες διακοπές σας μαζί μας!

Κρατήσεις έως 30/05/2026

Πτήσεις μεταξύ 01/07/2026 – 27/03/2027

Όροι και προϋποθέσεις:

Η προσφορά αφορά σε όλες τις απευθείας αλλά και με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις του δικτύου μας, με απλή μετάβαση και με επιστροφή. Αφορά σε πτήσεις που εκτελούνται από την AEGEAN και την Olympic Air, για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 28/05/2026 έως και 30/05/2026 και για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 01/07/2026 έως και 27/03/2027. Από την προσφορά εξαιρούνται όλες οι πτήσεις με κοινό κωδικό. Οι χρεώσεις ναύλου που εμφανίζονται στο σύστημα κρατήσεων κατά τη διάρκεια της προσφοράς είναι ήδη μειωμένες κατά 50%, 30%, 25%, 20%, 15% και 10%. Η έκπτωση πραγματοποιείται επί του ναύλου του εισιτηρίου και δεν εφαρμόζεται στους φόρους. Οι αλλαγές των εισιτηρίων επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκάστοτε ναύλου. Σε περίπτωση ακύρωσης ισχύουν οι κανονισμοί που αντιστοιχούν στην αντίστοιχη κατηγορία ναύλου. Η προσφορά ισχύει από 28/05/2026 00:01 ώρα Ελλάδας έως και 30/05/2026 23:59 ώρα Ελλάδας.



Ειδικότερα:

Για την χρονική περίοδο μεταξύ 01/07/2026 – 13/09/2026 εφαρμόζεται 20% έκπτωση στον ναύλο Light και 25% έκπτωση στους ναύλους Flex, Family και ComfortFlex.

Για την χρονική περίοδο μεταξύ 14/09/2026 – 08/11/2026 εφαρμόζεται 25% έκπτωση στον ναύλο Light και 30% έκπτωση στους ναύλους Flex, Family και ComfortFlex.

Για την χρονική περίοδο μεταξύ 09/11/2026 – 17/12/2026 εφαρμόζεται 50% έκπτωση στους ναύλους Light, Flex, Family και ComfortFlex.

Για την χρονική περίοδο μεταξύ 18/12/2026 – 10/01/2027 εφαρμόζεται 20% έκπτωση στον ναύλο Light, 25% έκπτωση στους ναύλους Flex και Family και 30% έκπτωση στον ναύλο ComfortFlex.

Για την χρονική περίοδο μεταξύ 11/01/2027 – 10/03/2027 εφαρμόζεται 50% έκπτωση στους ναύλους Light, Flex, Family και ComfortFlex.

Για την χρονική περίοδο μεταξύ 11/03/2027 – 27/03/2027 εφαρμόζεται 15% έκπτωση στους ναύλους Light, Flex, Family και ComfortFlex.

Πτήσεις άγονης γραμμης (PSO):

Για την χρονική περίοδο μεταξύ 01/07/2026 – 27/03/2027 εφαρμόζεται 20% έκπτωση σε όλες τις με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις άγονης γραμμής (PSO) και 10% έκπτωση σε όλες τις απευθείας πτήσεις άγονης γραμμής (PSO).