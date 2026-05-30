Επίσημο: «Τέλος» από το SIGMA η Πέτρα Αργυρού – Η ανακοίνωση του καναλιού

Με ανακοίνωσή του, ο όμιλος γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, έπειτα από μια πορεία 20 ετών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη συνεισφορά της στον ειδησεογραφικό τομέα και ευχόμενος κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής της διαδρομής.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και το συγκρότημα ΔΙΑΣ ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τη δημοσιογράφο και γενική διευθύντρια ειδήσεων Πέτρα Αργυρού, μετά από μια δημιουργική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Πέτρα Αργυρού συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση και τον συντονισμό της ειδησεογραφικής κάλυψης του ομίλου και ως η anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ «Τομές στα Γεγονότα» άφησε το αποτύπωμα της στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού.

Η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, το συγκρότημα ΔΙΑΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Χρύσανθος Τσουρούλλης προσωπικά, της εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχονται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.