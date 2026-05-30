Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, η Προεδρία της Βουλής και οι ανησυχίες για την τουριστική σεζόν

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της προβάλλει συνέντευξη του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσου, ο οποίος στέλνει μήνυμα προς όσους προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του κόμματος με φόντο τη μάχη για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι ο υποψήφιος του κόμματος για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 θα επιλεγεί μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν πάλι με άδεια χέρια και υποσχέσεις από το Προεδρικό. Αλλού, γράφει ότι ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο πρόστιμα ύψους 20,7 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν επιβληθεί το 2017 σε εταιρείες πετρελαιοειδών για πρακτικές καθορισμού των λιανικών τιμών.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Στήριξη σε όλα τα στάδια της λύσης», φιλοξενεί συνέντευξη της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ντουμπράβκα Σουίτσα, η οποία στέλνει τη μήνυμα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ασυνεννοησίες, ένταση και κυκλοφοριακές καθυστερήσεις σημάδεψαν τη χθεσινή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στο Προεδρικό. Αλλού γράφει ότι τα κόμματα παραμένουν στις αρχικές τους θέσεις για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής και φαίνεται ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη Δευτέρα.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Καρτέλ της φωτιάς άγγιξε και την Κύπρο» γράφει ότι εταιρεία που συνεργάζεται με την Κυπριακή Δημοκρατία με συμβάσεις εκατομμυρίων, καταδικάστηκε στην Ισπανία για συμμετοχή σε κύκλωμα χειραγώγησης διαγωνισμών αεροπυρόσβεσης. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε απίστευτο αλαλούμ από τη χθεσινή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, με τους διαμαρτυρόμενους να συμφωνούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη στο Προεδρικό. Αλλού, γράφει ότι η Πυροσβεστική επιστρατεύει drones για τον έγκαιρο εντοπισμό μιας πυρκαγιάς ενώ ρίχνεται στη μάχη και η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ένταση στον ΔΗΣΥ για την προεδρία» αναφέρει ότι «κατακρίνεται η αλαζονική εξαγγελία της Αννίτας Δημητρίου», ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες. Σε άλλο θέμα γράφει ότι τα τουριστικά καταλύματα παίρνουν ανάσα ελέω Κατακλυσμού όμως παραμένουν οι ανησυχίες για τη φετινή τουριστική σεζόν. Αλλού, γράφει ότι ακυρώθηκαν πρόστιμα σε εταιρείες πετρελαιοειδών.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Οι κτηνοτρόφοι εξασφάλισαν συνάντηση με τον Πρόεδρο» γράφει ότι οι κτηνοτρόφοι κατέληξαν σε συμφωνία με την Κυβέρνηση για συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, τερματίζοντας πολύωρες κινητοποιήσεις στη Λευκωσία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταδίκασε ως «απερίσκεπτη» τη συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Ρουμανία, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τη χώρα. Αλλού γράφει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρεί στην έναρξη του πρώτου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην αγγλική γλώσσα, με στόχο την περαιτέρω διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.