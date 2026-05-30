iPhone 18 Pro: Επιστρέφει το μαύρο, φεύγει το cosmic orange — όλα τα χρώματα - Δείτε φωτογραφίες

Τα ομοιώματα προέρχονται από τον leaker Sonny Dickson, με ιστορικό αξιόπιστων αποκαλύψεων, και επιβεβαιώνουν τον συνδυασμό dark cherry, μαύρο, ασημί και light blue.

Τα τέσσερα χρώματα του iPhone 18 Pro

Τα νέα dummy επιβεβαιώνουν ένα lineup τεσσάρων χρωμάτων, με το γαλάζιο να αντικαθιστά τις πιο κλασικές επιλογές των προηγούμενων χρόνων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που βλέπουμε τις αποχρώσεις από τόσο κοντά, αντί για renders ή προστατευτικά αξεσουάρ.

Πιο αναλυτικά, οι φήμες είχαν αποκαλύψει νωρίτερα και τις ακριβείς αποχρώσεις Pantone για κάθε χρώμα:

Light blue (Pantone 2121) — κοντά στο mist blue του βασικού iPhone 17

Dark cherry (Pantone 6076) — ένα βαθύ, κρασάτο κόκκινο και όχι ένα έντονο «φρουτώδες» κόκκινο

Ασημί (Pantone 427C) — παρόμοιο με το ασημί-λευκό του iPhone 17 Pro

Σκούρο γκρι / μαύρο (Pantone 426C)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Φεβρουάριο, η Apple δοκίμαζε ήδη μια βαθιά κόκκινη απόχρωση για το iPhone 18 Pro, κάτι που τα σημερινά ομοιώματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ως το dark cherry.

Τέλος για το cosmic orange — επιστρέφει το μαύρο

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι το δημοφιλές cosmic orange δεν περνά στη νέα γενιά. Παρά τις φήμες ότι θα παρέμενε λόγω της μεγάλης του απήχησης, το πορτοκαλί φαίνεται πως μένει εκτός lineup. Στη θέση του deep blue έρχεται το νέο μαύρο, ενώ το light blue προστίθεται ως τέταρτη επιλογή. Για σύγκριση, το iPhone 17 Pro κυκλοφορεί σε τρία χρώματα: cosmic orange, deep blue και ασημί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα dummy units δεν αποδίδουν πάντα με απόλυτη ακρίβεια τα τελικά χρώματα της Apple. Φτιάχνονται κυρίως για τους κατασκευαστές θηκών, ώστε να ετοιμάζουν εγκαίρως τα αξεσουάρ τους για τα νέα μοντέλα, οπότε οι τελικές αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς.

Η απόσυρση του cosmic orange θα στεναχωρήσει αρκετό κόσμο, αλλά η επιστροφή του μαύρου και η προσθήκη ενός γαλάζιου δίνουν μια πιο ισορροπημένη γκάμα από τα μονότονα γκρι και ασημί που κυριαρχούν χρόνια στη σειρά Pro. Αν σκέφτεσαι αναβάθμιση το φθινόπωρο, το χρώμα είναι από τα λίγα στοιχεία που θα προσέχεις κάθε μέρα — κι εδώ η Apple φαίνεται να δίνει επιτέλους περισσότερες επιλογές. Όποιος πάντως δεν βιάζεται, μπορεί να δει αν αξίζει να κρατήσει ένα παλαιότερο μοντέλο ή να περιμένει να φανούν και οι υπόλοιπες αλλαγές στην οθόνη του iPhone 18 Pro.

Πηγή: techblog.gr