Βρήκε 1.500 ευρώ μέσα σε κουτάκι αναψυκτικού και τα παρέδωσε στην αστυνομία

Υπάρχουν ιστορίες που δεν χρειάζονται μεγάλες ανατροπές για να τραβήξουν την προσοχή. Αρκεί ένα απλό κουτάκι αναψυκτικού, λίγη παρατηρητικότητα και μια απόφαση που δείχνει χαρακτήρα. Στη La Mudarra, ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Βαγιαδολίδ, ένας άνθρωπος βρήκε κοντά στα παλιά γήπεδα ποδοσφαίρου ένα κουτάκι που έκρυβε μέσα του 1.500 ευρώ.

Το ποσό ήταν μοιρασμένο σε 75 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ. Ο άνθρωπος που το εντόπισε θα μπορούσε να φύγει και να μη μιλήσει σε κανέναν. Δεν το έκανε. Αντίθετα, πήγε στο τμήμα της Guardia Civil στη La Mudarra και παρέδωσε το κουτάκι με τα χρήματα, βάζοντας σε κίνηση την έρευνα για να βρεθεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

Η περιγραφή που έλυσε την υπόθεση

Οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν από πού μπορεί να προερχόταν το ποσό. Επειδή στην περιοχή είχε προηγηθεί λαϊκό πανηγύρι, μίλησαν με τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για το μπαρ της εκδήλωσης. Εκείνος ανέφερε ότι είχε χάσει ένα κουτάκι με μετρητά, χωρίς να γνωρίζει ότι κάποιος το είχε ήδη βρει και παραδώσει.

Το κρίσιμο σημείο ήταν η περιγραφή. Ο άνθρωπος του μπαρ περιέγραψε με ακρίβεια το είδος του δοχείου, το ποσό που υπήρχε μέσα και τον τρόπο με τον οποίο ήταν τοποθετημένα τα χρήματα. Οι λεπτομέρειες ταίριαζαν με το εύρημα, όπως και το σημείο αλλά και ο χρόνος της απώλειας.

Έτσι, η Guardia Civil κατέληξε ότι επρόκειτο πράγματι για τον νόμιμο ιδιοκτήτη των χρημάτων και προχώρησε στην επιστροφή των 1.500 ευρώ, καταγράφοντας επίσημα την υπόθεση στις σχετικές διαδικασίες.

