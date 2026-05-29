Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές
Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

 29.05.2026 - 16:12
Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού στη Λεμεσό, ο Δήμος προχώρησε σε απαγόρευση της λειτουργίας του ακροβατικού θεάματος «Γύρος του Θανάτου», καθώς κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και αδειοδότησης.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι, κατόπιν αιτήματος που τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε αποφασιστεί η παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Επίχωσης (Μόλος) για την εγκατάσταση και λειτουργία του ακροβατικού θεάματος «Γύρος του Θανάτου», νοουμένου ότι ο αιτητής θα ικανοποιούσε όλους τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της εξασφάλισης της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία άδειας λειτουργίας.

Παρά το γεγονός ότι ο αιτητής είχε ενημερωθεί έγκαιρα για τους σχετικούς όρους, κατά τη σημερινή επιτόπια επιθεώρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι αυτοί δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η έκδοση της σχετικής άδειας, αφού δεν διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση και λειτουργία της εγκατάστασης.

Με βάση τα πιο πάνω, και με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, ο Δήμος Λεμεσού υποχρεώθηκε να αποταθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε διάταγμα που απαγορεύει και εμποδίζει τη διεξαγωγή, χρήση και λειτουργία του δημόσιου θεάματος «Γύρος του Θανάτου» εντός της περιοχής της Επίχωσης στη Λεμεσό.

Για σκοπούς εφαρμογής του Διατάγματος έχει ενημερωθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, η οποία θα προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Ο Δήμος Λεμεσού συνιστά και προτρέπει το κοινό, κατά το τριήμερο του Κατακλυσμού, να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή σε σχέση με την εν λόγω εγκατάσταση και να λαμβάνει υπόψη ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, καθότι μεταξύ άλλων η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου κατά την επιθεώρηση της εν λόγω κατασκευής, έκρινε αυτή ως ακατάλληλη

Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ της νεάς ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day»

Οριστικά ένοχοι κατηγορούμενοι της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

  •  29.05.2026 - 15:20
  •  29.05.2026 - 16:02
  •  29.05.2026 - 06:17
  •  29.05.2026 - 14:15
  •  29.05.2026 - 14:37
  •  29.05.2026 - 14:17
  •  29.05.2026 - 12:25
  •  29.05.2026 - 12:51

