«Βόμβες» για υγειονομικό έγκλημα: «Άφησαν μολυσμένα ζώα εκτεθειμένα σε κόρακες» – «Έτρεχαν στις 5 το πρωί μετά τον σάλο»

Οι αναφορές του κατοίκου της περιοχής διαψεύδουν ευθέως το αφήγημα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών περί «διάβρωσης από τις βροχές», κάνοντας λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα που μετέτρεψε την περιοχή σε υγειονομική βόμβα.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και μίλησε με τον χειριστή των μηχανημάτων, τα ζώα που θανατώθηκαν το προηγούμενο Σάββατο δεν καλύφθηκαν ποτέ με το απαραίτητο βάθος. Όταν ο ίδιος ρώτησε τον εκσκαφέα γιατί τα ζώα τοποθετήθηκαν τόσο επιφανειακά, έλαβε την κυνική απάντηση ότι αυτό έγινε εσκεμμένα προκειμένου «να αερίζονται, να λιώσουν πιο γρήγορα και να χωρέσει ο λάκκος περισσότερα ζώα». Μάλιστα, ο καταγγέλλων απέρριψε πλήρως τη δικαιολογία της κακοκαιρίας, τονίζοντας ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν σημειωθεί ημέρες πριν από την ταφή και όχι μετά, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ζώα ήταν εξ αρχής εκτεθειμένα.

Η κατάσταση στην περιοχή τις ημέρες που ακολούθησαν περιγράφεται ως εφιαλτική. Οριοθετημένα κοπάδια από κόρακες και αλεπούδες άρχισαν να κατασπαράζουν τα νεκρά ζώα κατά τη διάρκεια της νύχτας, διασκορπίζοντας κόκκαλα και ψοφίμια στην γύρω περιοχή, με τον κίνδυνο εξάπλωσης μολύνσεων να είναι ορατός. Όπως κατήγγειλε, εκτός από τα κουφάρια των ζώων, μέσα στους ίδιους λάκκους απορρίπτονταν επί μέρες και μεγάλες ποσότητες μολυσμένου γάλακτος από τις επηρεαζόμενες φάρμες.

Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς των αρχών περί «συνεχών επιθεωρήσεων» στο σημείο, ξεκαθαρίζοντας ότι από το Σάββατο μέχρι και την Τετάρτη δεν πάτησε κανένας αρμόδιος στην περιοχή, παρά μόνο οι οδηγοί που μετέφεραν το μολυσμένο γάλα.

Η κινητοποίηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, υπήρξε καθαρά αντανακλαστική και έγινε σε κατάσταση πανικού τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μόλις κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τηλέφωνα τα πρώτα βίντεο-ντοκουμέντα με τα εκτεθειμένα ζώα, οι αρχές έσπευσαν στο σημείο στις πέντε το πρωί για να ρίξουν εσπευσμένα άργιλο και να αποκλείσουν την περιοχή.