Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

Αντιπροσωπεία της ομάδας «Φωνή των Κτηνοτρόφων» συναντήθηκε με την υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, καθώς και τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλο. Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε ότι η οργάνωση θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Τρίτης, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Νωρίτερα, οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο ΓΣΠ γύρω στις 10:00 το πρωί, με πρόθεση να κατευθυνθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ωστόσο, η Αστυνομία δεν επέτρεψε τη μετάβαση φορτηγών οχημάτων στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε ένταση, ενώ πιο ψύχραιμες φωνές προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Μετά από διαβουλεύσεις που διήρκησαν περίπου ενάμιση ώρα, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν αρχικά να παραμείνουν στο ΓΣΠ επ’ αόριστον. Τελικά, γύρω στη 13:00, συμφωνήθηκε να μεταβούν στο Προεδρικό μόνο με τρία ημιφορτηγά, όπως είχε προτείνει η Αστυνομία.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων και οι δειγματοληψίες, ενώ παράλληλα απαιτούν δίκαιες αποζημιώσεις για όσους έχουν πληγεί, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επαρκής στήριξη.