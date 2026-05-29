Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

 29.05.2026 - 17:12
Τα νεότερα γύρω από το ζήτημα του αφθώδους πυρετού αναμένονται την Τρίτη, όταν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ της Κυβέρνησης και των κτηνοτρόφων, μετά και τη λήξη της διαμαρτυρίας τους.

Αντιπροσωπεία της ομάδας «Φωνή των Κτηνοτρόφων» συναντήθηκε με την υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, καθώς και τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλο. Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε ότι η οργάνωση θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Τρίτης, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Νωρίτερα, οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο ΓΣΠ γύρω στις 10:00 το πρωί, με πρόθεση να κατευθυνθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ωστόσο, η Αστυνομία δεν επέτρεψε τη μετάβαση φορτηγών οχημάτων στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε ένταση, ενώ πιο ψύχραιμες φωνές προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Μετά από διαβουλεύσεις που διήρκησαν περίπου ενάμιση ώρα, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν αρχικά να παραμείνουν στο ΓΣΠ επ’ αόριστον. Τελικά, γύρω στη 13:00, συμφωνήθηκε να μεταβούν στο Προεδρικό μόνο με τρία ημιφορτηγά, όπως είχε προτείνει η Αστυνομία.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων και οι δειγματοληψίες, ενώ παράλληλα απαιτούν δίκαιες αποζημιώσεις για όσους έχουν πληγεί, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επαρκής στήριξη.

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

  •  29.05.2026 - 15:20

  •  29.05.2026 - 15:20
Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

  •  29.05.2026 - 17:12

  •  29.05.2026 - 17:12
Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

  •  29.05.2026 - 06:17

  •  29.05.2026 - 06:17
VIDEO: Παρασκήνιο και αιχμές για τον αφθώδη πυρετό: Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για Υπουργό και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

  •  29.05.2026 - 14:15

  •  29.05.2026 - 14:15
Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

  •  29.05.2026 - 14:37

  •  29.05.2026 - 14:37
VIDEO: «Άναψε φωτιές» η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων - Πήγαν με γαϊδουράκι στο Προεδρικό

  •  29.05.2026 - 14:17

  •  29.05.2026 - 14:17
CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

  •  29.05.2026 - 12:25

  •  29.05.2026 - 12:25
Τέλος η ταλαιπωρία για τον Κατακλυσμό: Δωρεάν Park & Ride στη Λάρνακα - Λεπτομέρειες

  •  29.05.2026 - 12:51

  •  29.05.2026 - 12:51

