«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Από διαρρήξεις μέχρι παράνομη διαμονή

 29.05.2026 - 06:25
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 312 οχήματα και ελέγχθηκαν 430 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 152 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 61 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 77 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης τρεις προκαταρτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 2 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

