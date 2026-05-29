CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

Στόχος του CY-Alert είναι η έγκαιρη ειδοποίηση του πληθυσμού που βρίσκεται στις επηρεαζόμενες περιοχές, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του.

Με σκοπό τον έλεγχο του Συστήματος σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας, την περίοδο από τις 2 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026, θα αποσταλούν δοκιμαστικές ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα που θα εκπέμπουν σήμα στις προκαθορισμένες τοποθεσίες. Οι ειδοποιήσεις θα συνοδεύονται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο και δόνηση και σε αυτές θα αναγράφεται η ένδειξη «ΔΟΚΙΜΗ – ΔΟΚΙΜΗ – ΔΟΚΙΜΗ» ή «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ». Ειδοποιήσεις που θα φέρουν την πιο πάνω ένδειξη δεν είναι πραγματικές και δεν απαιτούν τη λήψη οποιωνδήποτε ενεργειών από τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των δοκιμαστικών αποστολών ειδοποιήσεων έχει ως ακολούθως:

· Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 11 π.μ. – 12 μ.: Κοινότητες Πισσουρίου και Μονιάτη.

· Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 4 μ.μ. – 5 μ.μ.: Κοινότητα Ψευδά.

· Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 10 π.μ. – 11 π.μ.: Κοινότητες Αργάκας, Αυγόρου και Οράς.

· Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 4 μ.μ. – 5 μ.μ.: Κοινότητες Φοινιού και Καλοπαναγιώτη.

· Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 3 μ.μ. – 4 μ.μ.: Παγκύπρια ειδοποίηση για ελλείπον πρόσωπο.

Επαναλαμβάνεται ότι κατά τις πιο πάνω μέρες οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται σε δοκιμαστική βάση στις επηρεαζόμενες ή και γειτονικές Κοινότητες.

Για να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις του CY-Alert, οι πολίτες πρέπει να ενεργοποιήσουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στις συσκευές τους. Για καθοδήγηση σχετικά με τις ρυθμίσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1450. Οδηγίες για τον τρόπο ενεργοποίησης των ειδοποιήσεων είναι επίσης διαθέσιμες σε βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της Πολιτικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

