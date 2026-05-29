Έξω από το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Περιμένουν αν θα τους δεχθεί ο Πρόεδρος

Οι κτηνοτρόφοι αφίχθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο γύρω στις 14:00, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως "Η οικονομία στηρίζεται στη γεωργοκτηνοτροφία", "Έχουμε ασθένεια χωρίς αρρώστους", "Τέρμα στις θανατώσεις" και "Η επισιτιστική κρίση στο κατώφλι μας", αναμένοντας παράλληλα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του επιδώσουν υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

Ο Πρόεδρος της οργάνωσης «Φωνή των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, προσθέτοντας ότι οι κτηνοτρόφοι αναμένουν την απάντησή του όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση για να συναντηθούν μαζί του.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι «εμείς αποφασίσαμε να έρθουμε στο Προεδρικό, όπως λέγαμε εξαρχής, απλώς δεν τηρήθηκε η χθεσινή συμφωνία με την Αστυνομία. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο δεν ήθελε να αφήσει όλο το κομβόι με τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα να έρθει και ήρθαμε μόνο με μικρά αυτοκίνητα», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» ανέφερε ότι «ήταν στόχος τους να μας διασπάσουν. Το πέτυχαν μερικώς, αλλά, και αν το πέτυχαν μερικώς να διασπάσουν τον κόσμο, εμάς συγκεκριμένα δεν μας πτοεί», τόνισε.

«Από τη στιγμή που αναλάβαμε να μπούμε μπροστά για να βοηθήσουμε την κατάσταση και να γλυτώσουμε την κτηνοτροφία, δεν μας πτοεί (τίποτε), δεν διασπώμεθα και θα συνεχίσουμε», κατέληξε.

Σε δηλώσεις τους, κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό ζήτησαν τον τερματισμό των θανατώσεων των ζώων, την καταβολή των αποζημιώσεων και την επαναξιολόγηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Ένας εξ αυτών, ο Γιώργος Δημητρίου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε θανάτους μόνο στα αιγοπρόβατα, ενώ στις αγελάδες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» ενώ αναφορά έκανε και σε «αλλότριο σκοπό» που έχει να κάνει με την παραγωγή χαλλουμιού.