Αυτός είναι ο 27χρονος που εξαπατούσε υποψήφιους ενοικιαστές με λεία σχεδόν 90.000 ευρώ
Αυτός είναι ο 27χρονος που εξαπατούσε υποψήφιους ενοικιαστές με λεία σχεδόν 90.000 ευρώ

 29.05.2026 - 16:29
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του 27χρονου που είχε εξαπάτησε σχεδόν 100 πολίτες, με το πρόσχημα της ενοικίασης διαμερίσματος ή της πρόσληψης προσωπικού.

Στα πλάνα κατέγραψε η κάμερα στην περιοχή της Αθήνας, ο 27χρονος φαίνεται να διασχίζει το δρόμο και αξιοποιώντας αυτά τα ντοκουμέντα οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του.

Ο 27χρονος είχε στήσει μία καλά οργανωμένη επιχείρηση εξαπάτησης και δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024.

Πώς εξαπατούσε τους πολίτες

Ο δράστης προσποιούμενος ότι κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εστίασης και της ναυτιλίας, αναρτούσε αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες με σκοπό την προσέγγιση υποψήφιων εργαζομένων, με τους οποίους στη συνέχεια πραγματοποιούσε συναντήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας.

Στις συναντήσεις αυτές, με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και στοιχεία των θυμάτων του, όπως αντίγραφα δελτίων ταυτότητας, εκκαθαριστικά σημειώματα, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

Με τα στοιχεία αυτά προχωρούσε στη διαχείριση τραπεζικών εφαρμογών ή στην έκδοση τραπεζικών καρτών.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, προέβαινε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω δημοφιλών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Μετά αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης των ίδιων διαμερισμάτων σε ιδιαίτερα χαμηλές-ελκυστικές τιμές και προγραμμάτιζε συναντήσεις με ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές μισθωμάτων, με πρόσχημα τη δέσμευση της συμφωνίας ενοικίασης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές.

Εξαπάτησε 21 ανθρώπους σε δύο ημέρες – Εξιχνιάστηκαν 94 περιπτώσεις απάτης

Ενδεικτικό της έκτασης της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στην περιοχή του Περιστερίου και μέσα σε δύο ημέρες, εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ.

Από τη μέχρι σήμερα προανάκριση, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, σε 94 περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιασθεί, έχει αποσπάσει συνολικά 85.169 ευρώ από τα θύματά του, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 27χρονος δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στους αστυνομικούς και επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, απωθώντας τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οριστικά ένοχοι κατηγορούμενοι της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου

Ο 1 στους 2 ενήλικες δεν διασκεδάζει πια – Γιατί έχει χαθεί η χαρά

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Ζητούσαν τον Χριστοδουλίδη, συναντούν την Πική: Οι κτηνοτρόφοι πέρασαν την πόρτα στο Προεδρικό

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

VIDEO: Παρασκήνιο και αιχμές για τον αφθώδη πυρετό: Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για Υπουργό και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

VIDEO: «Άναψε φωτιές» η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων - Πήγαν με γαϊδουράκι στο Προεδρικό

CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

Τέλος η ταλαιπωρία για τον Κατακλυσμό: Δωρεάν Park & Ride στη Λάρνακα - Λεπτομέρειες

