ΑρχικήΠολιτικήΤο πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας
Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29.05.2026 - 06:17
Η μάχη για την προεδρία της Βουλής, εξελίσσεται σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, καθώς πίσω από τις υποψηφιότητες και τις δημόσιες δηλώσεις διαμορφώνονται ήδη οι πρώτες μεγάλες συμμαχίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, όχι μόνο αλλάζουν τις ισορροπίες στο κοινοβουλευτικό σκηνικό, αλλά δημιουργούν και σοβαρούς τριγμούς στον μέχρι σήμερα κεντροδεξιό άξονα που διαμορφώθηκε μετά την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην προεδρία της Δημοκρατίας.

Η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ, να κατέλθει μέχρι τέλους με την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, ξεκαθαρίζει τη στρατηγική της Πινδάρου. Ο ΔΗΣΥ επιλέγει να επενδύσει πολιτικά στην εκλογή της Αννίτας Δημητρίου, θεωρώντας ότι μια ενδεχόμενη νίκη στην προεδρία της Βουλής θα ενισχύσει αποφασιστικά την πολιτική της θέση και θα δημιουργήσει δυναμική κυριαρχίας για την επόμενη τριετία.

Ωστόσο, τα αριθμητικά και πολιτικά δεδομένα δεν είναι καθόλου ευνοϊκά για τον ΔΗΣΥ. Το ΕΛΑΜ έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου, εξέλιξη που περιορίζει δραστικά τις πιθανότητες διαμόρφωσης μιας ευρύτερης δεξιάς κοινοβουλευτικής συμμαχίας. Την ίδια στιγμή, ούτε το ΑΛΜΑ εμφανίζεται διατεθειμένο να ταυτιστεί με την υποψηφιότητα της προέδρου του ΔΗΣΥ.

Αντίθετα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη κινείται σε διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, αποκλείοντας τη στήριξη προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο και προωθώντας το σενάριο ενός υποψηφίου κοινής αποδοχής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου άρχισε ήδη να συζητείται έντονα ως πιθανή υποψηφιότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα δεδομένα και νέες πολιτικές συγκλίσεις.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο, είναι ότι σε αυτό το σενάριο φαίνεται να δημιουργούνται προϋποθέσεις συνεννόησης ανάμεσα σε ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ, κάτι που μέχρι πριν από λίγο καιρό θα φάνταζε αδιανόητο. Παράλληλα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εμφανίζεται ανοικτός και στην προοπτική στήριξης ενός προσώπου από το ΑΚΕΛ, εφόσον αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιλογή ευρύτερης αποδοχής. Μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, το όνομα του Στέφανου Στεφάνου μπαίνει αναπόφευκτα στο πολιτικό κάδρο.

Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν ότι η μάχη για την προεδρία της Βουλής δεν αφορά απλώς ένα θεσμικό αξίωμα, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών για το 2028. Γι’ αυτό και οι σημερινές δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, ότι η εκλογή προέδρου της Βουλής δεν έχει σχέση με τις επόμενες προεδρικές εκλογές, δύσκολα μπορούν να πείσουν.

Στην κυπριακή πολιτική πραγματικότητα, οι κοινοβουλευτικές συνεργασίες, ποτέ δεν είναι πολιτικά ουδέτερες. Αντίθετα, λειτουργούν ως προπομπός ευρύτερων πολιτικών συνεννοήσεων και μελλοντικών εκλογικών συμμαχιών. Εάν το ΔΗΚΟ, που αποτελεί κυβερνητικό εταίρο του Νίκου Χριστοδουλίδη, βρεθεί να συμπορεύεται με το ΑΚΕΛ, που αποτελεί τον βασικό κορμό της αντιπολίτευσης, τότε η συνεργασία αυτή δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως μια απλή θεσμική διευθέτηση.

Πώς δικαιολογείται μια συνεργασία ανάμεσα σε ένα κόμμα της κυβέρνησης και σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης; Η απάντηση βρίσκεται στις βαθύτερες ανακατατάξεις που συντελούνται στο πολιτικό σκηνικό. Το ΔΗΚΟ δείχνει πλέον να μην θεωρεί δεδομένη τη στρατηγική του συμπόρευση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ ταυτόχρονα αναζητά εναλλακτικές πολιτικές επιλογές που θα του επιτρέψουν να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επόμενες εξελίξεις.

Δεν είναι άλλωστε μυστικό ότι οι σχέσεις μεταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου και Νίκου Χριστοδουλίδη δεν βρίσκονται στο καλύτερο σημείο. Η δυσαρέσκεια που καταγράφεται εντός του ΔΗΚΟ για τη στάση του Προεδρικού, δημιουργούν πολιτικές αποστάσεις.

Από την άλλη πλευρά και το ΑΚΕΛ βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο στρατηγικό δίλημμα. Είτε πρόκειται για στήριξη προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο είτε για ένα διαφορετικό σενάριο με πρόσωπο κοινής αποδοχής, όπως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, το κόμμα καλείται να προχωρήσει σε πολιτικές υπερβάσεις με στόχο να σπάσει την εικόνα πολιτικής απομόνωσης και να δημιουργήσει νέες δυναμικές ενόψει του 2028.

Βεβαίως, τέτοιες επιλογές δεν είναι εύκολες ούτε πολιτικά ούτε κομματικά. Οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις του πρόσφατου παρελθόντος παραμένουν έντονες τόσο στο ΑΚΕΛ όσο και στο ΔΗΚΟ.

Η μάχη για την προεδρία της Βουλής αποκτά χαρακτηριστικά πρόβας εξουσίας, για την επόμενη μέρα. Οι πολιτικές γέφυρες που χτίζονται σήμερα, οι συγκλίσεις που συζητούνται στο παρασκήνιο και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται, ενδέχεται να καθορίσουν το πολιτικό σκηνικό μέχρι το 2028.

Και αν τελικά επιβεβαιωθούν τα σενάρια συνεργασιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, τότε το μήνυμα θα είναι σαφές: ο κεντροδεξιός άξονας που κυριάρχησε μετά το 2023 δεν θεωρείται πλέον ούτε συμπαγής ούτε δεδομένος.

