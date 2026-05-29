Χριστοδουλίδης: Οι πρώτες ύλες είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο

Σε χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση του «Aggregates Europe», που διοργάνωσε στη Λάρνακα ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λατομείων, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε Φόρουμ Επιχειρηματιών που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη, με τίτλο «Γιατί χρειαζόμαστε ορυκτά;» και είπε πως το συγκεκριμένο θέμα «επιβεβαιώνει περαιτέρω μια ολοένα και πιο σημαντική πραγματικότητα, ότι οι πρώτες ύλες καθίστανται κρίσιμες όχι μόνο για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για το στρατηγικό μέλλον της Ευρώπης».

Πρόσθεσε πως «η παρουσία των παρευρισκόμενων στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα, αυτό της συνεργασίας και της ενότητας και ότι τομέας των πρώτων υλών, σε όλες τις διαστάσεις του, είναι έτοιμος να συμβάλει στην ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Aggregates Europe, Αντώνη Λατούρο, και ανέφερε πως «είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο» του.

Πρόσθεσε πως η εκλογή του κ. Λατούρου σε αυτή την πολύ σημαντική θέση αντανακλά όχι μόνο την προσωπική του αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του, «αλλά και τη μακρόχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία της Κύπρου, καθώς και τον ουσιαστικό και πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Ένα ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, ένα ρόλο με μεγάλη επιρροή στην προώθηση τομέων που είναι θεμελιώδεις για τις οικονομίες μας, τις κοινωνίες μας και το στρατηγικό μέλλον της Ευρώπης» είπε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, συνέχισε ο Πρόεδρος, πως «οι πρώτες ύλες έχουν μεγάλη σημασία για τις οικονομίες μας, για τις κοινωνίες μας και για το μέλλον της Ευρώπης. Οι πρώτες ύλες δεν αποτελούν απλώς έναν ακόμη τομέα των οικονομιών, αλλά βρίσκονται στον πυρήνα των σύγχρονων υποδομών, της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης».

Οι πρώτες ύλες, συνέχισε, «βρίσκονται από τους δρόμους στους οποίους οδηγούμε, στα σπίτια στα οποία ζούμε, τις υποδομές που στηρίζουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, ενώ τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε χωρίς ορυκτά και αδρανή υλικά».

Κάνοντας αναφορά στην Ευρώπη και στο δρόμο της προς την πράσινη και την ψηφιακή της μετάβαση, είπε πως «η σημασία των πρώτων υλών γίνεται ακόμη πιο εμφανής, ακόμη πιο αναπόφευκτη, διότι» όπως ανέφερε, «οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα δίκτυα μεταφορών και οι ψηφιακές τεχνολογίες εξαρτώνται όλες από την ασφαλή και βιώσιμη πρόσβαση στις πρώτες ύλες».

Γι’ αυτό, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «οι πρώτες ύλες δεν αποτελούν μόνο οικονομική αναγκαιότητα, αποτελούν επίσης στρατηγική προτεραιότητα».

Αυτή η πραγματικότητα, συνέχισε, «για την Κύπρο είναι ακόμη πιο έντονη. Ως νησιωτική οικονομία, αντιμετωπίζουμε εγγενείς περιορισμούς, η μεταφορά βαρέων υλικών χαμηλής αξίας, όπως τα αδρανή υλικά, δεν είναι ούτε οικονομικά βιώσιμη ούτε περιβαλλοντικά βιώσιμη σε μεγάλες αποστάσεις», είπε.

Αυτό σημαίνει, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πως «η ανάπτυξή μας, οι υποδομές μας, η στέγαση, τα δημόσια έργα μας, εξαρτάται ουσιαστικά από τη διαθεσιμότητα τοπικών πόρων. Και γι’ αυτό η εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους δεν είναι προαιρετική, είναι απαραίτητη για την οικονομική μας ανθεκτικότητα, για την ανταγωνιστικότητά μας ως χώρα και για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών μας».

Ανέφερε, ακόμα, ότι «για τον λόγο αυτό η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών στην Κύπρο. Επιδιώκουμε να τον αναπτύξουμε με βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «εργαζόμαστε για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών αδειοδότησης, την προώθηση της αποκατάστασης των χώρων των λατομείων και την υποστήριξη της μετάβασης προς πρακτικές κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης υλικών κατασκευής και κατεδάφισης».

Παράλληλα, συνέχισε, «αναγνωρίζουμε τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η ίδια η βιομηχανία. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην Κύπρο, οι επιχειρήσεις επενδύουν στην καινοτομία, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και συνεργάζονται με τις τοπικές κοινότητες» είπε και πρόσθεσε πως «αυτές οι προσπάθειες καταδεικνύουν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν είναι αντιφατικές έννοιες. Μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν»,σημείωσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην Προεδρία που ασκεί αυτό το εξάμηνο η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και είπε πως «σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πρώτες ύλες έχουν καταστεί κεντρικό στοιχείο των προσπαθειών της Ευρώπης να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και ανθεκτικότητα. Είναι πλέον προφανές ότι η ασφαλής, βιώσιμη και διαφοροποιημένη πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ανθεκτικότητα της Ευρώπης».

Αφού είπε ότι «σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία είναι απαραίτητη» πρόσθεσε ότι «οι Κυβερνήσεις, η βιομηχανία και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις, που αφορούν την πρόσβαση στους πόρους, τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα περιβαλλοντικά ζητήματα».

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ρόλος τους «σε αυτή την προσπάθεια, ως ηγέτες της βιομηχανίας, είναι κρίσιμος» διότι όπως εξήγησε δεν είναι απλώς παραγωγοί, «είναι εταίροι. Εταίροι στη διαμόρφωση πολιτικών, εταίροι στην προώθηση της καινοτομίας, εταίροι στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανταγωνιστική, ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς», κατέληξε.