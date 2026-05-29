Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΒίντεο από πτώση του ιδρυτή της Mango σε επιχειρηματικό γεύμα φέρνει στο φως η υπεράσπιση του γιου του: «Η αρθρίτιδα επιβράδυνε τις αντιδράσεις του»
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο από πτώση του ιδρυτή της Mango σε επιχειρηματικό γεύμα φέρνει στο φως η υπεράσπιση του γιου του: «Η αρθρίτιδα επιβράδυνε τις αντιδράσεις του»

 29.05.2026 - 17:00
Βίντεο από πτώση του ιδρυτή της Mango σε επιχειρηματικό γεύμα φέρνει στο φως η υπεράσπιση του γιου του: «Η αρθρίτιδα επιβράδυνε τις αντιδράσεις του»

Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ, φέρνει η υπεράσπιση του γιου του, Τζόναθαν Άντικ, υποστηρίζοντας ότι η διμερής αρθρίτιδα από την οποία υπέφερε στα γόνατά του ο επιχειρηματίας, περιόριζε σημαντικά τα αντανακλαστικά του σε περίπτωση πτώσης, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τα ευρήματα της νεκροψίας και να ενισχύσει το σενάριο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του Ίσακ Άντικ, ο ιδρυτής της Mango έπασχε από οστεοαρθρίτιδα και στα δύο γόνατα, μια πάθηση που, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, είχε μειώσει την ικανότητά του να αντιδρά γρήγορα σε περίπτωση απώλειας ισορροπίας.

Το στοιχείο αυτό αξιοποιεί η υπεράσπιση του γιου του, Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος ερευνάται για ανθρωποκτονία, προκειμένου να εξηγήσει γιατί κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκαν τραύματα στις παλάμες του επιχειρηματία.

Η Αστυνομία της Καταλονίας θεωρεί ότι, εάν επρόκειτο για τυχαία πτώση, ο Άντικ θα είχε προσπαθήσει ενστικτωδώς να συγκρατηθεί, αφήνοντας χαρακτηριστικά τραύματα στα χέρια του πριν καταλήξει στον γκρεμό βάθους σχεδόν 100 μέτρων στο όρος Μοντσεράτ.

Η υπεράσπιση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η πάθησή του θα μπορούσε να έχει επιβραδύνει τόσο πολύ τα αντανακλαστικά του, ώστε να μην προλάβει να απλώσει τα χέρια του.

Για να ενισχύσει το επιχείρημά της, επικαλείται περιστατικό που σημειώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024, περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατό του. Τότε ο Άντικ σκόνταψε και έπεσε στην είσοδο των εγκαταστάσεων της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Mutua Universal στη Βαρκελώνη, όπου είχε μεταβεί για γεύμα με ομάδα επιχειρηματιών.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τη La Vanguardia και περιήλθε σε γνώση της El País, δείχνει τον επιχειρηματία να χάνει ξαφνικά την ισορροπία του και να πέφτει χωρίς να προλάβει να απλώσει πλήρως τα χέρια του για να προστατευθεί. Ένας εργαζόμενος τον συγκράτησε εγκαίρως, αποτρέποντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη στις 19 Μαΐου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία διέταξε την προσωρινή κράτησή του με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο ίδιος κατέβαλε άμεσα το ποσό και αφέθηκε ελεύθερος.

Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι ο Ίσακ Άντικ έπεσε «με τα πόδια προς τα εμπρός, σαν να γλιστρούσε σε τσουλήθρα». Η απουσία τραυμάτων στις παλάμες, σύμφωνα με τη δικαστή, καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο γλιστρήματος ή πτώσης προς τα εμπρός και ενισχύει την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Τι λέει η υπεράσπιση

Η υπεράσπιση αντιτείνει ότι η «διμερής αρθρίτιδα» του επιχειρηματία περιόριζε τη λεγόμενη «αμυντική αντίδραση» του σώματος σε περιπτώσεις απώλειας ισορροπίας, με αποτέλεσμα η πτώση να είναι πιο απότομη και λιγότερο ελεγχόμενη.

Μάλιστα, έχει αναθέσει τη σύνταξη ειδικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία αναλύει καρέ-καρέ το βίντεο της πτώσης στη Mutua Universal και επιχειρεί να αναπαραστήσει τις συνθήκες του δυστυχήματος στο μονοπάτι Camí de les Feixades στο Μοντσεράτ, όπου έχασε τη ζωή του ο Άντικ.

Η μελέτη βασίζεται σε τρισδιάστατη βιομηχανική ανακατασκευή και σε δοκιμές πεδίου με χρήση ομοιώματος. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ειδικών, το πρότυπο κίνησης που παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις - σκόνταμμα, απώλεια ισορροπίας, πλάγια μετατόπιση και πτώση χωρίς προστατευτική αντίδραση των χεριών - είναι συμβατό με τα τραύματα που καταγράφηκαν στη νεκροψία. Η πραγματογνωμοσύνη καταλήγει ότι η θανατηφόρα πτώση μπορεί να εξηγηθεί πλήρως ως ατύχημα, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση τρίτου προσώπου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι η κατάσταση της υγείας του Άντικ αποτελεί μόνο ένα από τα στοιχεία της υπόθεσης. Όπως αναφέρεται, η αρθρίτιδα δεν τον εμπόδιζε να ασκείται ή να πραγματοποιεί πεζοπορίες. Παράλληλα, η Εισαγγελία ενδέχεται να υποστηρίξει ότι, εφόσον η πάθηση ήταν τόσο σοβαρή, η επιλογή μιας απαιτητικής διαδρομής στο Μοντσεράτ ίσως να μην ήταν η πλέον ενδεδειγμένη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μοτοσικλέτα «τυλίχθηκε» στις φλόγες έξω από οικία – Εκτεταμένες οι ζημιές
Παιχνίδια εξουσίας και ιστορικές «καραμπόλες»: Όταν η Προεδρία της Βουλής γίνεται πολιτικό θρίλερ
«Βόμβες» για υγειονομικό έγκλημα: «Άφησαν μολυσμένα ζώα εκτεθειμένα σε κόρακες» – «Έτρεχαν στις 5 το πρωί μετά τον σάλο»
«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Από διαρρήξεις μέχρι παράνομη διαμονή
Προγραμματίζετε το επόμενό σας ταξίδι; Αυτή η αεροπορική προσφέρει έκπτωση έως 50% σε όλες τις πτήσεις
Τριήμερο Κατακλυσμού: Μέχρι πού φτάνει η πληρότητα ξενοδοχείων στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κλίμα τελικού - Στο ΓΣΠ από πολύ νωρίς οι Απολλωνίστες!

 29.05.2026 - 16:47
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

 29.05.2026 - 17:12
Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

  •  29.05.2026 - 15:20
Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

  •  29.05.2026 - 17:12
Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

  •  29.05.2026 - 06:17
VIDEO: Παρασκήνιο και αιχμές για τον αφθώδη πυρετό: Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για Υπουργό και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

VIDEO: Παρασκήνιο και αιχμές για τον αφθώδη πυρετό: Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για Υπουργό και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

  •  29.05.2026 - 14:15
Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

  •  29.05.2026 - 14:37
VIDEO: «Άναψε φωτιές» η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων - Πήγαν με γαϊδουράκι στο Προεδρικό

VIDEO: «Άναψε φωτιές» η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων - Πήγαν με γαϊδουράκι στο Προεδρικό

  •  29.05.2026 - 14:17
CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

  •  29.05.2026 - 12:25
Τέλος η ταλαιπωρία για τον Κατακλυσμό: Δωρεάν Park & Ride στη Λάρνακα - Λεπτομέρειες

Τέλος η ταλαιπωρία για τον Κατακλυσμό: Δωρεάν Park & Ride στη Λάρνακα - Λεπτομέρειες

  •  29.05.2026 - 12:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα