VIDEO - Έγινε κι αυτό: Τουρίστες έφθειραν τα...«τυχερά» γεννητικά όργανα ταύρου σε διάσημο μωσαϊκό στο Μιλάνο κάνοντας στροφές πάνω τους
VIDEO - Έγινε κι αυτό: Τουρίστες έφθειραν τα...«τυχερά» γεννητικά όργανα ταύρου σε διάσημο μωσαϊκό στο Μιλάνο κάνοντας στροφές πάνω τους

 29.05.2026 - 08:16
Σε εργασίες αποκατάστασης προχώρησαν οι αρχές του Μιλάνου στο διάσημο μωσαϊκό του ταύρου στην ιστορική Galleria Vittorio Emanuele II, καθώς οι συνεχείς επισκέψεις και ένα δημοφιλές έθιμο που υπόσχεται καλή τύχη έχουν προκαλέσει σημαντική φθορά στο πιο χαρακτηριστικό σημείο του έργου.

Το εμβληματικό μωσαϊκό, που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του Μιλάνου, βρίσκεται στο δάπεδο της επιβλητικής εμπορικής στοάς του 19ου αιώνα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Εδώ και δεκαετίες, χιλιάδες επισκέπτες ακολουθούν μια παράδοση σύμφωνα με την οποία, όποιος τοποθετήσει τη φτέρνα του πάνω στα γεννητικά όργανα του ταύρου και περιστραφεί τρεις φορές δεξιόστροφα θα έχει καλή τύχη και θα επιστρέψει κάποια ημέρα στο Μιλάνο.

Η δημοφιλής αυτή συνήθεια έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο έργο. Οι αμέτρητες περιστροφές των τουριστών έχουν δημιουργήσει μια εμφανή κοιλότητα στο σημείο που θεωρείται «τυχερό», καθώς τα ροζ πλακίδια που απεικονίζουν τα γεννητικά όργανα του ζώου έχουν φθαρεί σημαντικά.

 

 

«Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ημέρα πραγματοποιούν τη διάσημη περιστροφή με τη φτέρνα. Τα ροζ πλακίδια που συνθέτουν τα γεννητικά όργανα του ταύρου φθείρονται συνεχώς», ανέφεραν δημοτικοί σύμβουλοι της πόλης, εξηγώντας την ανάγκη για νέα παρέμβαση συντήρησης.

Το μωσαϊκό απεικονίζει έναν ταύρο σε κίνηση, περιβαλλόμενο από οικόσημο, και συμβολίζει το Τορίνο, την πόλη που υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της ενωμένης Ιταλίας. Το έργο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περίφημης στοάς.

Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα, με ειδικό εργοτάξιο να στήνεται γύρω από το μωσαϊκό ώστε να προστατευθεί το έργο κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου του Μιλάνου, στόχος είναι να επανέλθει το μωσαϊκό στην αρχική του μορφή.

Ο τεχνίτης Τζιανλούκα Γκάλι, ο οποίος έχει αναλάβει την αποκατάσταση, εθεάθη να εργάζεται γονατιστός πάνω από το μωσαϊκό, κόβοντας με το χέρι νέα κομμάτια πέτρας, ενώ πλήθος περίεργων περαστικών παρακολουθούσε τη διαδικασία.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Γκάλι σχολίασε την παράδοση που έχει συνδεθεί με το έργο τέχνης. «Είναι μια μάλλον χαριτωμένη συνήθεια, αλλά είναι επίσης αρκετά καταστροφική για ένα έργο τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους Εμανουέλε Κόντε και Μάρκο Γκρανέλι, η προηγούμενη αποκατάσταση του μωσαϊκού είχε πραγματοποιηθεί το 2017. Όπως υπογράμμισαν, η ανάγκη για επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις είναι αναπόφευκτη, καθώς το σημείο προσελκύει καθημερινά τεράστιο αριθμό επισκεπτών.

Πηγή: protothema.gr

Τριήμερο Κατακλυσμού: Μέχρι πού φτάνει η πληρότητα ξενοδοχείων στην Πάφο

Μεταδόσεις 29/05: Από πού θα δείτε τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και τη Πάφο

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Η μάχη για την προεδρία της Βουλής, εξελίσσεται σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, καθώς πίσω από τις υποψηφιότητες και τις δημόσιες δηλώσεις διαμορφώνονται ήδη οι πρώτες μεγάλες συμμαχίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

