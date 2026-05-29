VIDEO - Έγινε κι αυτό: Τουρίστες έφθειραν τα...«τυχερά» γεννητικά όργανα ταύρου σε διάσημο μωσαϊκό στο Μιλάνο κάνοντας στροφές πάνω τους

Το εμβληματικό μωσαϊκό, που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του Μιλάνου, βρίσκεται στο δάπεδο της επιβλητικής εμπορικής στοάς του 19ου αιώνα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Εδώ και δεκαετίες, χιλιάδες επισκέπτες ακολουθούν μια παράδοση σύμφωνα με την οποία, όποιος τοποθετήσει τη φτέρνα του πάνω στα γεννητικά όργανα του ταύρου και περιστραφεί τρεις φορές δεξιόστροφα θα έχει καλή τύχη και θα επιστρέψει κάποια ημέρα στο Μιλάνο.

Η δημοφιλής αυτή συνήθεια έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο έργο. Οι αμέτρητες περιστροφές των τουριστών έχουν δημιουργήσει μια εμφανή κοιλότητα στο σημείο που θεωρείται «τυχερό», καθώς τα ροζ πλακίδια που απεικονίζουν τα γεννητικά όργανα του ζώου έχουν φθαρεί σημαντικά.

27 maggio 2026 Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Sono iniziati i lavori di restauro degli attributi del Toro. pic.twitter.com/DUBOfVT28d — andrea cherchi (@cherchiandrea) May 27, 2026

«Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ημέρα πραγματοποιούν τη διάσημη περιστροφή με τη φτέρνα. Τα ροζ πλακίδια που συνθέτουν τα γεννητικά όργανα του ταύρου φθείρονται συνεχώς», ανέφεραν δημοτικοί σύμβουλοι της πόλης, εξηγώντας την ανάγκη για νέα παρέμβαση συντήρησης.

Το μωσαϊκό απεικονίζει έναν ταύρο σε κίνηση, περιβαλλόμενο από οικόσημο, και συμβολίζει το Τορίνο, την πόλη που υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της ενωμένης Ιταλίας. Το έργο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περίφημης στοάς.

Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα, με ειδικό εργοτάξιο να στήνεται γύρω από το μωσαϊκό ώστε να προστατευθεί το έργο κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου του Μιλάνου, στόχος είναι να επανέλθει το μωσαϊκό στην αρχική του μορφή.

Ο τεχνίτης Τζιανλούκα Γκάλι, ο οποίος έχει αναλάβει την αποκατάσταση, εθεάθη να εργάζεται γονατιστός πάνω από το μωσαϊκό, κόβοντας με το χέρι νέα κομμάτια πέτρας, ενώ πλήθος περίεργων περαστικών παρακολουθούσε τη διαδικασία.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Γκάλι σχολίασε την παράδοση που έχει συνδεθεί με το έργο τέχνης. «Είναι μια μάλλον χαριτωμένη συνήθεια, αλλά είναι επίσης αρκετά καταστροφική για ένα έργο τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους Εμανουέλε Κόντε και Μάρκο Γκρανέλι, η προηγούμενη αποκατάσταση του μωσαϊκού είχε πραγματοποιηθεί το 2017. Όπως υπογράμμισαν, η ανάγκη για επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις είναι αναπόφευκτη, καθώς το σημείο προσελκύει καθημερινά τεράστιο αριθμό επισκεπτών.

Πηγή: protothema.gr