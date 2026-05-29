Η Μελόνι ζητά έκτακτο συντονισμό για τον Έμπολα: Επιστολή και προς την Κυπριακή Προεδρία

Σύμφωνα, ωστόσο, με το Γραφείο της, στην επιστολή της σχετικά με την επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, η κ. Μελόνι σημειώνει πως «στόχος είναι να ενθαρρυνθεί ο ενισχυμένος συντονισμός της επιτήρησης των συνόρων μέσω κοινών κανόνων για τη διαχείριση των άμεσων και έμμεσων αφίξεων από τις πληγείσες περιοχές, με σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες για την προστασία της υγείας».

Σημειώνεται ότι η κ. Μελόνι πρότεινε να τεθεί το θέμα της διαχείρισης των συνόρων στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18-19 Ιουνίου. «Ενόψει αυτής της συνάντησης, η ιταλική Κυβέρνηση ζήτησε να προωθηθεί αυτός ο συντονισμός σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας ήδη από την επόμενη εβδομάδα και στο Συμβούλιο EPSCO της 16ης Ιουνίου, προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρησιακές προτεραιότητες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Υγείας, σε συντονισμό με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, έχει εκδώσει εγκυκλίους για την ενεργοποίηση στοχευμένων πρωτοκόλλων υγειονομικής επιτήρησης και παρακολούθησης για ταξιδιώτες που επιστρέφουν από πληγείσες περιοχές», σημειώνεται.

«Επιπλέον, αυτό το Σαββατοκύριακο - χάρη στις προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της (υπηρεσίας πληροφοριών) AISE - η Ιταλία θα αποστείλει ομάδα εμπειρογνωμόνων από το Ινστιτούτο Σπαλαντσάνι στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας, τη διανομή ιατρικού εξοπλισμού και φαρμάκων, καθώς και την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης», σημειώνεται.

Σε ερώτηση για το θέμα αυτό, η εκπρόσωπος Εύα Χρίτσκοβα δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι η επιστολή παρελήφθη από την Επιτροπή.