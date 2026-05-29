Τέλος η ταλαιπωρία για τον Κατακλυσμό: Δωρεάν Park & Ride στη Λάρνακα - Λεπτομέρειες
 29.05.2026 - 12:51
Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας και μέλη της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τροχονομίας πραγματοποίησαν σήμερα δοκιμαστική διαδρομή με λεωφορείο της Cyprus Public Transport, ενόψει της εφαρμογής της νέας δωρεάν υπηρεσίας Park & Ride κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της Cyprus Public Transport, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στην περιοχή των Φοινικούδων, περιορίζοντας παράλληλα την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ταλαιπωρία των επισκεπτών.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι η νέα αυτή υπηρεσία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

«Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τις Φοινικούδες για τον Κατακλυσμό να μετακινηθούν εύκολα, με ασφάλεια και χωρίς ταλαιπωρία. Είμαστε βέβαιοι ότι η φετινή εφαρμογή θα έχει μεγάλη επιτυχία και, εφόσον ο κόσμος αγκαλιάσει τη νέα αυτή υπηρεσία, πρόθεσή μας είναι να την επεκτείνουμε και στις έξι ημέρες των εκδηλώσεων τα επόμενα χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου θα παρέχεται δωρεάν υπηρεσία στάθμευσης και μεταφοράς (Park & Ride).

Το κοινό θα μπορεί να σταθμεύει δωρεάν στον χώρο στάθμευσης του νέου ΓΣΖ και να μεταφέρεται προς και από το κέντρο της πόλης, με τελικό σταθμό τον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων Λάρνακας, στην οδό Φίλιου Τσιγαρίδη, σε μικρή απόσταση από την περιοχή των Φοινικούδων.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί και τις δύο ημέρες από τις 18:00 μέχρι τις 00:30, με δρομολόγια ανά 30 λεπτά.

 

Ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Cyprus Public Transport για τη συνεργασία και τη συμβολή της στην ομαλή διοργάνωση των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού.

Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών στην Κύπρο, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως επιδιώκουμε να αναπτύξουμε τον συγκεκριμένο τομέα με βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

