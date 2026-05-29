Ο 1 στους 2 ενήλικες δεν διασκεδάζει πια – Γιατί έχει χαθεί η χαρά

Μία νέα αμερικανική έρευνα αποτυπώνει αυτό ακριβώς το αίσθημα της «στεγνής» καθημερινότητας που βιώνουν όλο και περισσότεροι ενήλικες: Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί (48%) δηλώνουν ότι η ζωή τους δεν έχει πια αρκετή διασκέδαση.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι το 12% των συμμετεχόντων δεν μπορεί καν να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε μία ολόκληρη μέρα ελεύθερη μόνο για να περάσει καλά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 5.000 ενήλικες στις ΗΠΑ από την Talker Research για λογαριασμό της Dave & Buster’s και κατέγραψε μια καθημερινότητα γεμάτη εξάντληση, οικονομικό άγχος και διαρκή πίεση χρόνου.

Η χαρά χάνεται ανάμεσα σε υποχρεώσεις και λογαριασμούς

Το βασικό εμπόδιο φαίνεται πως είναι το κόστος. Το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι απλώς δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά τις δραστηριότητες που παλαιότερα θεωρούσε διασκεδαστικές. Αμέσως μετά έρχονται τα φορτωμένα προγράμματα, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, η ψυχική κόπωση και η αίσθηση ότι η καθημερινότητα λειτουργεί πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε «λειτουργία επιβίωσης».

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες θεωρούν ότι σήμερα είναι πιο δύσκολο να διασκεδάσουν σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια, ενώ αρκετοί αποδίδουν αυτή τη μεταβολή στη συρρίκνωση του κοινωνικού τους κύκλου και στις αυξημένες ευθύνες της ενήλικης ζωής.

Και κάπως έτσι, η διασκέδαση γίνεται το πρώτο πράγμα που μεταφέρεται «για αργότερα». Μετά τη δουλειά. Μετά τις υποχρεώσεις. Μετά το Σαββατοκύριακο. Μέχρι που τελικά εξαφανίζεται από την καθημερινότητα.

Πόσο χρόνο χρειάζονται οι άνθρωποι για να νιώσουν ξανά ότι ζουν;

Όσοι αισθάνονται ότι η ζωή τους στερείται χαράς εκτιμούν ότι θα χρειάζονταν περίπου 17 επιπλέον ώρες ελεύθερου χρόνου την εβδομάδα για να αλλάξει αυτό.

Κι όμως, η «διασκέδαση» που περιγράφουν οι περισσότεροι δεν είναι κάτι εντυπωσιακό ή πολυτελές. Για τους περισσότερους σημαίνει να δουν τηλεόραση χωρίς άγχος, να βγουν για φαγητό, να περάσουν χρόνο με φίλους ή οικογένεια, να ασχοληθούν με ένα χόμπι ή να βρεθούν στη φύση.

Με άλλα λόγια, δεν λείπουν τα μεγάλα ταξίδια ή οι υπερβολές. Λείπει ο χώρος για μικρές στιγμές ξεγνοιασιάς.

Η διασκέδαση δεν είναι πολυτέλεια

Παρά την πίεση της καθημερινότητας, η έρευνα δείχνει ότι η χαρά συνδέεται άμεσα με την ψυχική ευεξία και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Το 72% όσων καταφέρνουν να αφιερώνουν χρόνο σε δραστηριότητες που τους ευχαριστούν δηλώνει ότι νιώθει λιγότερο στρες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς λένε ότι αισθάνονται μεγαλύτερο κίνητρο και πιο ουσιαστική σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω τους.

Επιπλέον, το 89% θεωρεί ότι οι κοινές στιγμές διασκέδασης βοηθούν στο να χτίζονται και να διατηρούνται πιο δυνατές σχέσεις.

Ίσως τελικά η διασκέδαση να μην είναι μια «επιβράβευση» που έρχεται αφού ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις. Ίσως να είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται η σύγχρονη καθημερινότητα για να παραμένει ανθρώπινη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr