ΑρχικήΥγεία
Ύψος: Πόσο επηρεάζει σχέσεις και εισόδημα – Οι προτιμήσεις ανδρών και γυναικών

 27.05.2026 - 14:49
Αν και το ύψος μπορεί να επηρεάσει την επιλογή συντρόφου σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι μόνο στα ερωτικά ένας βασικός παράγοντας. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το πόσο ψηλός ή κοντός είναι κάποιος φαίνεται να συνδέεται και με άλλες πτυχές της ζωής, όπως η επαγγελματική πορεία, το επίπεδο εκπαίδευσης, ακόμη και το εισόδημα.

Ο Rob Henderson, Ph.D., αναλύει στο Psychology Today αυτούς τους παράγοντες, εστιάζοντας στα ερευνητικά στοιχεία.

Οι γυναίκες προτιμούν τους ψηλούς, οι ψηλοί άντρες προσελκύουν πιο επιθυμητές συντρόφους

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το ύψος παίζει ρόλο στην επιλογή συντρόφου. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν άνδρες ψηλότερους από τις ίδιες. Σε μελέτη για τις προτιμήσεις ύψους, οι γυναίκες δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο ικανοποιημένες όταν ο σύντροφός τους είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερος. Οι άνδρες, αντίθετα, δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν είναι περίπου 8 εκατοστά ψηλότεροι από τις συντρόφους τους.

Αντίστοιχα, μια άλλη μελέτη έδειξε ότι μεταξύ των αντρών, το 13,5% προτιμούν να βγαίνουν ραντεβού μόνο με γυναίκες πιο κοντές από αυτούς. Αντίθετα, μεταξύ των γυναικών περίπου οι μισές (48,9%) προτιμούν μόνο άντρες πιο ψηλούς από αυτές.

Παράλληλα, μελέτες για την επιλογή συντρόφου δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να θέτουν ως «κατώτερο όριο» ύψους για έναν άνδρα περίπου το 1,75 μ., ενώ οι άνδρες εμφανίζονται πιο ευέλικτοι ως προς το ύψος της συντρόφου τους.

Οι κοντοί άνθρωποι θεωρούνται λιγότερο ελκυστικοί και επιτυχημένοι

Το ύψος επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Σε μελέτη που εξέτασε τα στερεότυπα γύρω από το ύψος, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν υποθετικά άτομα διαφορετικού ύψους ως προς χαρακτηριστικά όπως η ελκυστικότητα, η επιτυχία και η κοινωνική προσαρμογή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι ψηλές όσο και οι γυναίκες μέσου ύψους θεωρήθηκαν πιο ελκυστικές και επιτυχημένες από τις κοντές γυναίκες.

Αντίστοιχα, οι κοντοί άνδρες αξιολογήθηκαν ως λιγότερο κοινωνικά ελκυστικοί, λιγότερο επιτυχημένοι και λιγότερο αρρενωποί σε σχέση με άνδρες μέσου ύψους ή ψηλούς. Οι ερευνητές μάλιστα σημειώνουν ότι «το να είναι κάποιος κοντός φαίνεται να αποτελεί μεγαλύτερο μειονέκτημα από ό,τι το να είναι ψηλός αποτελεί πλεονέκτημα».

Οι ψηλοί άνθρωποι κερδίζουν περισσότερα χρήματα

Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο «height premium» (πριμ ύψους) για να περιγράψουν τη συσχέτιση μεταξύ ύψους και εισοδήματος. Μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε επιπλέον ίντσα ύψους μπορεί να συνδέεται με αύξηση περίπου 1,4% έως 2,9% στα εβδομαδιαία εισοδήματα.

Άλλη έρευνα εκτιμά ότι κάθε ίντσα ύψους σχετίζεται με περίπου 800 δολάρια περισσότερα ετήσια εισοδήματα. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, ένας άνδρας ύψους περίπου 1,83 μ. μπορεί να κερδίσει κατά μέσο όρο περίπου 160.000 δολάρια περισσότερα σε μια επαγγελματική καριέρα 30 ετών σε σύγκριση με έναν άνδρα ύψους περίπου 1,65 μ.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Θύμα fake εικόνας ΑΙ η Ζαρίφη: «Βγήκε αυτή η φωτό με το παιδί που υποτίθεται υιοθέτησα-Τρελάθηκα!»

ΑΕΚ: Απόφαση και ανακοίνωση για Βαλεντίν Ρομπέρζ!

Νίκος Αναστασιάδης: Το ηχηρό μήνυμα των καλπών, το «ηθικό έρισμα» του ΔΗΣΥ και το πρόωρο φάντασμα των Προεδρικών

Ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με παρέμβαση του στο κρατικό ραδιόφωνο, την ώρα που το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής.

