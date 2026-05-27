ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Θέλει ρόλο στις προεδρικές του 2028- Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών για την Προεδρία της Βουλής

 27.05.2026 - 13:44
Ρόλο στις προεδρικές εκλογές του 2028 θέλει να διαδραματίσει η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο βουλευτής του κινήματος, Γιάννης Λαούρης, μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ και την εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Ερωτηθείς για τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου κατά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής στις 4 Ιουνίου, ο κ. Λαούρης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών, είτε από τον πρώτο ,είτε από τον δεύτερο γύρο, σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία.

Όπως ανέφερε, το κίνημα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οποιεσδήποτε πιθανές συνεργασίες δεν συνδέονται με ευρύτερες πολιτικές συμφωνίες, ή συνεννοήσεις με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιθυμεί να έχει ενεργό ρόλο στις επόμενες προεδρικές εκλογές, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω ως προς τις προθέσεις ή τους σχεδιασμούς του κινήματος.

Σημειώνεται ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2026 η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κατέγραψε ποσοστό 5,4%, εξασφαλίζοντας τέσσερις έδρες στη νέα Βουλή.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του κινήματος και ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Βουλής, τις πολιτικές εξελίξεις μετά τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και θέματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος.

Νίκος Αναστασιάδης: Το ηχηρό μήνυμα των καλπών, το «ηθικό έρισμα» του ΔΗΣΥ και το πρόωρο φάντασμα των Προεδρικών

Ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με παρέμβαση του στο κρατικό ραδιόφωνο, την ώρα που το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής.

Επιχείρηση Αστυνομίας στη Λάρνακα: Κρίσιμα τραυματίας ο ένας που πήδηξε στο κενό, δέκα συλλήψεις από τις Αρχές

Συνεχίζει το Κίνημα Οικολόγων υπό τον Παπαδούρη, 7 Ιουνίου οι τελικές αποφάσεις

Πότε θα αρχίσει επί της ουσίας η εκδίκαση της υπόθεσης για τη Μονή Αββακούμ - Αίτημα για τροποποίηση του κατηγορητηρίου

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Θέλει ρόλο στις προεδρικές του 2028- Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών για την Προεδρία της Βουλής

Φόνος Δημοσθένους: Ζητούν να ξεκαθαρίσει ο ρόλος του κάθε κατηγορουμένου - Παρουσιάστηκαν προδικαστικές ενστάσεις

Video: Γωγώ Μαστροκώστα: Λύγισε ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο - «Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ»

