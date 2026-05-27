Νίκος Νικολαΐδης για ΕΔΕΚ: Έκτακτο συνέδριο στη βάση μητρώου του 2015 και αλλαγή ηγεσίας

Η δημόσια παρέμβαση του στελέχους της ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαΐδης, μετά το τραγικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, δεν αποτελεί απλώς μια αποτίμηση της εκλογικής ήττας. Αποτελεί ουσιαστικά μια πολιτική κραυγή αγωνίας για το μέλλον ενός ιστορικού κόμματος που βρίσκεται σήμερα ίσως στη δυσκολότερη καμπή της πορείας του.

Η αναφορά του σε μια «αναπόφευκτη κατάληξη» μιας δεκαετούς πορείας φθοράς αποτυπώνει αυτό που πολλοί εντός και εκτός της ΕΔΕΚ συζητούν εδώ και χρόνια: ότι η κρίση δεν είναι συγκυριακή ούτε αποτέλεσμα μόνο εξωτερικών πολιτικών συνθηκών. Αντίθετα, πρόκειται για μια βαθιά και παρατεταμένη εσωτερική κρίση, η οποία διαμόρφωσε συνθήκες αποξένωσης, εσωστρέφειας και πολιτικής απαξίωσης.

Η ΕΔΕΚ, ένα κόμμα με ιστορική διαδρομή και καθοριστική παρουσία στην πολιτική ζωή της Κύπρου, βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι. Από τη μια πλευρά βρίσκεται ο κίνδυνος της περαιτέρω συρρίκνωσης και της πολιτικής περιθωριοποίησης. Από την άλλη, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα πολιτικής επιβίωσης και επανεκκίνησης- υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα ληφθούν γενναίες αποφάσεις.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζει και η πρόταση του Νίκου Νικολαΐδη. Η ουσία της παρέμβασής του είναι ότι η διαχείριση της κρίσης δεν μπορεί να γίνει με τις ίδιες λογικές και από τους ίδιους μηχανισμούς που, κατά την άποψή του, συνέβαλαν στη δημιουργία της. Γι’ αυτό και εισηγείται μια διαδικασία άμεση, αδιάβλητη και με ευρεία αποδοχή από τη βάση του κόμματος.

Η πρόταση για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και προκήρυξη Πολιτικού Εκλογικού Συνεδρίου μέσα στους επόμενους τρεις μήνες συνιστά ουσιαστικά πρόσκληση για συνολική επανεκκίνηση. Παράλληλα, η εισήγηση για ανάθεση της μεταβατικής διαχείρισης σε στελέχη εκτός της σημερινής ηγετικής πυραμίδας επιχειρεί να δώσει μήνυμα αξιοπιστίας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς την κομματική βάση.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει και η αναφορά στο μητρώο μελών του συνεδρίου του 2015, με επικαιροποίηση μέσω νέων εγγραφών. Η συγκεκριμένη πρόταση παραπέμπει ευθέως στην ανάγκη για διαδικασίες που δεν θα αμφισβητηθούν και που θα διασφαλίζουν τη νομιμοποίηση των αποφάσεων και της νέας ηγεσίας.