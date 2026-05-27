Ελίκκος Ηλία: Ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαδικασία των Βουλευτικών

ΑρχικήΠολιτική
 27.05.2026 - 15:04
Ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξήχθη η διαδικασία των βουλευτικών εκλογών, δήλωσε την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Έφορος Εκλογών, Ελίκκος Ηλία, προσθέτοντας ότι μεμονωμένες περιπτώσεις σε εκλογικά κέντρα αντιμετωπίστηκαν επί τόπου.

Όπως σημείωσε, η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε στο 66,91%, «δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκλογές, περίπου 1% σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021».

Προσέθεσε ότι υπήρξαν παράλληλα μερικές περιπτώσεις όπου οι ψηφοφόροι προσήλθαν σε λάθος εκλογικό κέντρο.

«Εμείς είχαμε αναπτύξει την υπηρεσία “Πού Ψηφίζω” για να βοηθήσουμε τον κόσμο να γνωρίζει από πριν πού είναι το εκλογικό του κέντρο. Υπήρξαν μερικές περιπτώσεις όπου ο κόσμος πήγε σε ένα σχολείο, ενώ έπρεπε να πάει σε ένα άλλο, και ειδικά για τους πρόσφυγες, επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά εμείς βοηθήσαμε όλον τον κόσμο για να βρει το εκλογικό του κέντρο. Ήταν μία ομαλή διαδικασία, οι κάλπες έκλεισαν κανονικά», συμπλήρωσε σχετικά.

Ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν μερικές περιπτώσεις στην Επαρχία Λεμεσού, όπου φαίνεται να είχαν αφαιρεθεί κάποια ονόματα από τον εκλογικό κατάλογο, προσθέτοντας ότι έδωσε οδηγίες να δοθεί εξουσιοδότηση στα εν λόγω άτομα ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του τι συνέβη ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο μελλοντικά.

Σχετικά με την κατανομή, ο κ. Ηλία είπε ότι είχαν γνωστοποιηθεί από πριν οι κανόνες με τους οποίους γίνεται η πρώτη κατανομή, η δεύτερη κατανομή, η δεύτερη φάση της δεύτερης κατανομής και η τρίτη κατανομή. «Αυτός είναι ο εκλογικός νόμος, εμείς τον τηρήσαμε αυστηρά, ευλαβικά, και είναι εκεί τα αποτελέσματα», σημείωσε.

Προσέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και της εισροής των αποτελεσμάτων έλαβε την απόφαση να εμφανίζονται και οι κατανομές των εδρών με προβολή λογισμικά.

«Αυτή η εμφάνιση δεν θα μπορούσε να είναι η τελική αν δεν κλείδωναν τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα κλείδωσαν νωρίς το πρωί. Στην αρχή έμπαιναν και άλλα μικρότερα κόμματα, τα οποία τελικά δεν μπήκαν στη Βουλή και δημιουργήθηκε κάποια αναστάτωση, στους υποψηφίους περισσότερο. Αυτά σχετίζονται καθαρά με το σύστημα της δεύτερης και της τρίτης κατανομής που έχουμε στην Κύπρο», εξήγησε.

Ερωτηθείς επίσης αν η κατάσταση ήταν παρόμοια σχετικά με τους εγκλωβισμένους και τις κάλπες του εξωτερικού, ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι και οι εγκλωβισμένοι ψήφισαν κανονικά στα κέντρα της Έγκωμης και της Αχερίτου, με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας να συμβάλει στην οργάνωση των μετακινήσεων προς και από τα εκλογικά κέντρα.

Προσέθεσε ότι παρόμοια κατάσταση επικράτησε και αναφορικά με την ψηφοφορία στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, από τους 4.306 εγγεγραμμένους στην Ελλάδα ψήφισαν 2.942 (68%), από τους 1.614 εγγεγραμμένους στο Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισαν 1.024 (63%), ενώ από τους 581 εγγεγραμμένους στο Βέλγιο ψήφισαν 407 (70%).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ρευστό το σκηνικό: Πρώτο τεστ ισορροπιών η Προεδρία της Βουλής - Ανοιχτά μέτωπα για προεδρίες Επιτροπών - Αναμονή από την Άμεση Δημοκρατία

Ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με παρέμβαση του στο κρατικό ραδιόφωνο, την ώρα που το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής.

