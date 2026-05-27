Video: Γωγώ Μαστροκώστα: Λύγισε ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο - «Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ»

Το δύσκολο αντίο Συγκλονιστική ήταν η στιγμή του επικήδειου λόγου του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος μίλησε για τη γυναίκα της ζωής του, με λόγια που προκάλεσαν δάκρυα στους παρευρισκόμενους. Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε δημόσια τη σύζυγό του, αναφερόμενος στη δύναμη, την υπομονή και τη μάχη που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια.

«Στα 50ά μου γενέθλια, όταν έμεινα μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου και σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μες στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή, σ’ όλα αυτά που έχεις περάσει, πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις.

Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν», είπε συγκινημένος. Στη συνέχεια μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση τους και την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί, αποκαλύπτοντας πως τη φώναζε πάντα «μωρό μου». «Τις περισσότερες φορές σε φώναζα “μωρό μου” γιατί, από τη μέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω. Όπως κάνουν στα μωρά. Και η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια Δέλλα, και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω. Κάθε ένα ήθελε τη δική του φροντίδα αλλά και όλα τα αποθέματα αγάπης που είχα για εσάς».

Ο Τραϊανός Δέλλας αναφέρθηκε και στις δύσκολες μάχες που έδωσαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό της. «Όλα αυτά τα χρόνια ζούσα μια ζωή όπως την φανταζόμουν. Παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε στον δρόμο μας, ήμασταν μαζί κρατώντας ο ένας τον άλλον. Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Ούτε στιγμή».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που περιέγραψε τις τελευταίες δύσκολες ημέρες της μάχης της με την ασθένεια. «Κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου έλεγα “μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια”. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Και πάλι σου είπα όμως “μη φοβάσαι, είμαι δίπλα σου, εσύ μόνο κολύμπα”. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά και στο τελευταίο σ’ έχασα από δίπλα μου». Κλείνοντας τον επικήδειό του, ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα με λόγια γεμάτα αγάπη. «Ξεκουράσου αγάπη μου γιατί κουράστηκες πάρα πολύ και πέτα.

Πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου. Αλλά όπου και να είσαι, να ξέρεις πως η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει».

ΠΗΓΗ: Έθνος