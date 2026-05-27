Νίκος Αναστασιάδης: Το ηχηρό μήνυμα των καλπών, το «ηθικό έρισμα» του ΔΗΣΥ και το πρόωρο φάντασμα των Προεδρικών

​Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα των εκλογών, ο Νίκος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι ο κόσμος έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας και έλλειψης εμπιστοσύνης προς τα μεγάλα κόμματα, όπως ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολίτες απαίτησαν από τους πολιτικούς να σταματήσουν να πολιτεύονται με γνώμονα τον εαυτό τους ή την αυτοπροβολή τους και να εστιάσουν επιτέλους στο καλό του τόπου.

​Το ενδιαφέρον στρέφεται αναπόφευκτα στην επόμενη μέρα και στη μάχη για την προεδρία της Βουλής, με τον τέως Πρόεδρο να απευθύνει έκκληση για κλίμα συναίνεσης και όχι συνδιαλλαγής. Κάλεσε τα συλλογικά όργανα των κομμάτων να συνεδριάσουν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα τη «συλλογική σοφία» και το δημόσιο συμφέρον. Ερωτηθείς μάλιστα για το αν η πρωτιά του Δημοκρατικού Συναγερμού του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής, ο κ. Αναστασιάδης παραδέχθηκε ότι η πρωτιά αποτελεί ένα σαφές «ηθικό έρισμα», ωστόσο τόνισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μέσα από βαθύ προβληματισμό στα συλλογικά όργανα, με στόχο την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

​Τέλος, ο Νίκος Αναστασιάδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν τις τρέχουσες εξελίξεις με τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές. Χαρακτήρισε μια τέτοια συζήτηση στην παρούσα φάση ως «πάρα πολύ πρόωρη», ανώφελη και επιζήμια για τις αναγκαίες πολιτικές συνεργασίες, στέλνοντας το μήνυμα ότι η εμμονή με το μακρινό πολιτικό μέλλον αποπροσανατολίζει από τις άμεσες ανάγκες της χώρας.