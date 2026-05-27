Φόνος Δημοσθένους: Ζητούν να ξεκαθαρίσει ο ρόλος του κάθε κατηγορουμένου - Παρουσιάστηκαν προδικαστικές ενστάσεις

Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να τους απαγγελθούν κατηγορίες, λόγω των προδικαστικών ενστάσεων που έθεσε η υπεράσπιση.

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι των κατηγορούμενων 3 μέχρι 6 ανέφεραν ότι, δεν είναι δυνατόν να απαντήσουν οι πελάτες τους στο κατηγορητήριο, αν δεν δοθούν καλύτερες λεπτομέρειες, όσον αφορά στην εμπλοκή του καθενός, σε κάθε κατηγορία που αντιμετωπίζουν.

Η κατηγορούσα Αρχή υπέδειξε ότι ο ρόλος του κάθε κατηγορούμενου προκύπτει με σαφήνεια από το μαρτυρικό υλικό, ενώ σε σχέση με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, είπε πως η παράνομη πράξη είναι ξεκάθαρη και συνίσταται στον πυροβολισμό του θύματος.

Από πλευράς υπεράσπισης έγινε και αναφορά σε κάποιο μαρτυρικό υλικό που δεν έχει παραδοθεί, με την κατηγορούσα Αρχή να σημειώνει ότι έχει δοθεί όλο το μαρτυρικό υλικό που βρισκόταν στη διάθεση της.

Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, καλώντας κατηγορούσα Αρχή και υπεράσπιση να είναι έτοιμες για καθημερινές εμφανίσεις ενώπιον του, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία, για απάντηση και εξέταση προδικαστικών ενστάσεων, την 5η Ιουνίου.

Οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές με τους δικηγόρους τριών εξ αυτών να επιφυλάσσονται, για την επόμενη εμφάνιση, όσον αφορά στο αίτημα να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο τρίτος κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι τροποποιήθηκαν κατά τη σημερινή διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη της κατηγορούσας Αρχής, όσον αφορά στις ημέρες εμφάνισης του σε αστυνομικό σταθμό της Πάφου.

Υπενθυμίζεται πως, οι έξι κατηγορούμενοι, δυο 30χρονοι, ένας 31χρονος, ένας 51χρονος και δυο 28χρονοι, αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και κλοπή οχήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ