Φρίκη στην Κολομβία: Μασκοφόροι εκτέλεσαν τη σύντροφο βαρόνου ναρκωτικών μαζί με τη φίλη της

Η Κάρεν Βαλεντίνα Βέγκα Περάλτα – η οποία κερδίζε τα προς το ζην ως μοντέλο σε κάμερα web – διατηρούσε σχέση με μέλος της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών «Los del Sur» (Αυτοί από τον Νότο), όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στην εφημερίδα El Tiempo. Πυροβολήθηκε στον ώμο και στο στήθος, ενώ το πτώμα της εγκαταλείφθηκε στο δρόμο.

Μαζί της σκοτώθηκε και η φίλη της Νικόλ Κριστίνα Αμάγια Ντίαζ.

Η Περάλτα, η οποία εργαζόταν επίσης ως νοσηλεύτρια, θεωρείται ότι ήταν ο κύριος στόχος των δραστών, ενώ η Ντίαζ βρέθηκε τραγικά στη μέση των πυρών. Η φίλη της αν και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες, υπέκυψε λίγο αργότερα.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι οι δολοφόνοι, που κινούνταν με μοτοσικλέτα, ακολούθησαν τις γυναίκες μετά τη βραδινή τους έξοδο και στη συνέχεια τους έστησαν ενέδρα.

Οι αρχές έχουν επίσης συγκροτήσει μια «ειδική ομάδα» με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μασκοφόρων δολοφόνων.

