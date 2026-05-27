Πότε θα αρχίσει επί της ουσίας η εκδίκαση της υπόθεσης για τη Μονή Αββακούμ - Αίτημα για τροποποίηση του κατηγορητηρίου

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η υπόθεση πήρε αναβολή και το Δικαστήριο την όρισε εκ νέου για ακρόαση στις 10 Ιουνίου 2026, στις 09:00, ξεκαθαρίζοντας ότι τότε αναμένεται να αρχίσει η επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, ορίστηκαν επιπρόσθετες δικάσιμοι για τις 16 και 18 Ιουνίου 2026, ενώ η έδρα ενημέρωσε τις δύο πλευρές ότι μετά τις 18 Ιουνίου η διαδικασία θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώστε να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός.

Η νέα αναβολή δόθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο πλευρών, καθώς όπως επισημάνθηκε και σε προηγούμενη δικάσιμο, το μαρτυρικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί είναι ιδιαίτερα ογκώδες.

Στόχος είναι να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ κατηγορούσας Αρχής και υπεράσπισης, ώστε να διαπιστωθεί ποια γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν παραδεκτά και να μην αποτελέσουν αντικείμενο αμφισβήτησης κατά την ακροαματική διαδικασία.

Εκ μέρους του εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε ότι πραγματοποιήθηκε χθες επικοινωνία με την υπεράσπιση αναφορικά με το ενδεχόμενο συμφωνίας επί παραδεκτών γεγονότων.

Ωστόσο, όπως λέχθηκε από τον ίδιο στο παρόν στάδιο «δεν θα υπάρξουν παραδεκτά γεγονότα».

Παράλληλα, η κατηγορούσα Αρχή ανέφερε πως ζήτησε από την υπεράσπιση να διευκρινίσει σε ποια τεκμήρια προτίθεται να εγείρει ένσταση, ώστε να κατατεθεί αρχικά το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό και να παραμείνουν για μεταγενέστερο στάδιο μόνο όσα τεκμήρια αμφισβητούνται.

Αίτημα για τροποποίηση του κατηγορητηρίου

Εξάλλου, η κατηγορούσα Αρχή ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι κατά την επόμενη δικάσιμο θα καταχωρηθεί αίτηση τροποποίησης του κατηγορητηρίου, σημειώνοντας παράλληλα πως θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει η ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, το Δικαστήριο υπέδειξε ότι έχει ενώπιόν του τον μεγάλο όγκο του μαρτυρικού υλικού, όχι όμως και το περιεχόμενό του, καλώντας τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση και συνεργασία πριν από την κατάθεση οποιωνδήποτε εγγράφων.

Όπως τονίστηκε, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι και οι δύο πλευρές έχουν στην κατοχή τους τα ίδια τεκμήρια, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και διαδικαστικά ζητήματα.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου ανέφερε ακόμη ότι το πρόγραμμα του Δικαστηρίου δεν επέτρεψε την έναρξη της ακρόασης σήμερα, λόγω άλλης συνεχιζόμενης υπόθεσης στην οποία ο κατηγορούμενος τελεί υπό κράτηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόθεση της έδρας είναι η ακροαματική διαδικασία στην παρούσα υπόθεση να αρχίσει κανονικά στις 10 Ιουνίου.

Παράλληλα, το Δικαστήριο συνέστησε στις δύο πλευρές να συμβάλουν ώστε η διαδικασία «να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και σύντομα».

Οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν ελεύθεροι υπό τους ίδιους όρους.

Οι κατηγορίες

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63 χιλιάδων ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από αρμόδιο δικαστήριο, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

