Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΛάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»

 27.05.2026 - 08:57
Λάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο και κληθείς να σχολιάσει την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη με 11 ψήφους, ο Μακαριότατος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για ολόκληρη την Εκκλησία.

Πίσω από τα γεγονότα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Αρχιεπίσκοπος, βρισκόταν μια «κλίκα» στην Θεσσαλονίκη που επηρέαζε τις εξελίξεις, ενώ υποστήριξε ότι υπήρχαν σχέσεις με τον τέως Μητροπολίτη ακόμη και πριν από την εκλογή του.

Χαρακτήρισε επίσης ως «τραγικές καταστάσεις» τις δημόσιες αναφορές του τέως Μητροπολίτη περί εμφάνισης του Αποστόλου Παύλου.

Απαντώντας σε ερώτηση, διευκρίνισε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα δημιουργίας νέας Μητρόπολης στους Σόλους, για να προσθέσει ότι η μόνη πρόταση που είχε συζητηθεί ήταν να μπορούσε ο τέως Μητροπολίτης να παραμείνει ως Επίσκοπος και να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα. Σε σχέση με τα ανοιχτά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο νέος Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο θέμα του δημόσιου κήπου και του Μητροπολιτικού Ναού, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι θα βρεθεί λύση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα απέρριψε καταγγελίες περί οικονομικών ατασθαλιών και ανέφερε ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και πως όσοι διατυπώνουν επώνυμες κατηγορίες, καλούνται να τις αποδείξουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι ζητούμενο παραμένει η απελευθέρωση της νήσου και η πλήρης απόδοση στους Κυπρίους των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως η ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση. Επανέλαβε επίσης την θέση ότι μοντέλα όπως η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ή η λύση δύο κρατών, οδηγούν σε εθνική ευθανασία.

Πηγή: RIK 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά γιγάντιο καλαμάρι μεγαλύτερο από λεωφορείο
Video: Σάλος από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από αστυνομικό σε σχολείο στις ΗΠΑ
Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ
Επιτέθηκε σε αστυνομικό και κατέληξε με χειροπέδες - Φόρεσαν χειροπέδες για κατοχή ναρκωτικών
Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου
Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο μεταγραφικό «κάδρο» ο Ντάνιελ Μαντσίνι!

 27.05.2026 - 08:42
Επόμενο άρθρο

Σε κλοιό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη: «Βράζουν» Λονδίνο και Παρίσι - 11 νεκροί και φόβοι για το καλοκαίρι

 27.05.2026 - 08:59
Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Η μάχη για την Προεδρία της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό τεστ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τις διεργασίες να εντείνονται καθημερινά και τα κόμματα να επιχειρούν να διαμορφώσουν πλειοψηφίες που θα καθορίσουν όχι μόνο το αποτέλεσμα της 4ης Ιουνίου, αλλά και τη συνολική λειτουργία της νέας Βουλής τα επόμενα πέντε χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

  •  27.05.2026 - 06:22
Λετυμπιώτης: «Όποιος σχεδιάζει για τις Προεδρικές του 2028 χάνει την ουσία»

Λετυμπιώτης: «Όποιος σχεδιάζει για τις Προεδρικές του 2028 χάνει την ουσία»

  •  27.05.2026 - 06:54
Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ

Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ

  •  27.05.2026 - 07:23
Λάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»

Λάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»

  •  27.05.2026 - 08:57
Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ

Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ

  •  27.05.2026 - 09:09
Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

  •  27.05.2026 - 09:21
Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου

Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου

  •  27.05.2026 - 06:28
Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

  •  27.05.2026 - 06:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα