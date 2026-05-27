Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Το προεδρικό άνοιξε τώρα τον προεκλογικό του 2028» και γράφει πως το Προεδρικό μεταφέρει τη συζήτηση στο 2028 πριν ακόμη εκλεγεί Πρόεδρος Βουλής. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε καταγγελίες για απειλές και εκβιασμούς από το Υπουργείο Γεωργίας προς κτηνοτρόφους, για αποκοπή αποζημιώσεων. Αλλού, η εφημερίδα δημοσιεύει στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία 146.000 άνθρωποι στην Κύπρο είναι κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Στα βαθιά το ‘παζάρι’ για ΠτΒ» αναφέρει, στο κύριο του θέμα, ότι ο ΔΗΣΥ προσανατολίζεται στη στήριξη της υποψηφιότητας της Προέδρου του κόμματος μέχρι τέλους, ενώ το ΔΗΚΟ τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής διαλόγου με όλα τα κόμματα για προώθηση της υποψηφιότητας Νικόλα Παπαδόπουλου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην εκλογή του Γρηγόριου Ιωαννίδη στον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου, ενώ αλλού αναφέρεται στην κάθοδο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, και στις ξεχωριστές συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τους δύο ηγέτες στις 8 Ιουνίου, σε αναζήτηση μίνιμουμ στρατηγικής συμφωνίας.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Ξεκίνησαν οι ζυμώσεις» αναφέρει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, θέτει εαυτόν για δεύτερη θητεία, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος θέλει κι ο ίδιος την Προεδρία της Βουλής. Η εφημερίδα ακόμη αναφέρει πως έρχονται αλλαγές και επεκτάσεις στις οικιστικές και τουριστικές ζώνες της Πέγειας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου από την Ιερά Σύνοδο.

Η «Χαραυγή» με κύριο θέμα «Σκληρό μπρα ντε φερ για την προεδρία της Βουλής» κάνει λόγο για μάχη ισορροπιών, με ένταση των επαφών και διαβουλεύσεων των κομμάτων ενόψει της εκλογής Προέδρου της Βουλής στις 4 Ιουνίου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι 146.000 άνθρωποι βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας, κάνοντας λόγο για ακριβά επιτόκια. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ ετοιμάζει επίσκεψη σε Λευκωσία-Άγκυρα-Αθήνα για το Κυπριακό.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Τέθηκε σε λειτουργία σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης”, αναφέρει ότι θα αποστέλλεται προειδοποίηση στα κινητά σε όλη τη χώρα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην εκλογή του Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη ως νέου Μητροπολίτη Πάφου. Αλλού, σημειώνεται ότι σχεδόν το 15% στην Κύπρο βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Η οικονομία χωρίζει τη νέα Βουλή σε δύο στρατόπεδα», αναφέρεται, στο κύριο της θέμα σε ζητήματα που θα απασχολήσουν τη νέα Βουλή, και συγκεκριμένα στο συνταξιοδοτικό, τη φορολόγηση των τραπεζών και τον προϋπολογισμό του 2027. Σημειώνει, ακόμη, ότι επίκειται η μάχη για τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι τα ομόλογα εκπέμπουν σήμα κινδύνου στις αγορές.