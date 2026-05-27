Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 27.05.2026 - 06:28
Η αγορά των μεταχειρισμένων οχημάτων στην Κύπρο παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη κινητικότητα, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή της νομοθεσίας που επιτρέπει την εισαγωγή αυτοκινήτων ηλικίας έως και τεσσάρων ετών.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων Πάφου, Ανδρέας Σιήκκης στο ThemaOnline, «από όταν μπήκε η νέα νομολογία στη Βουλή για να επιτρέπονται στην Κύπρο μέχρι των 4 ετών αυτοκίνητα, φέρνουμε αυτοκίνητα από Ιαπωνία και Αγγλία», με τις δύο αυτές χώρες να αποτελούν πλέον τις βασικές αγορές εισαγωγής, κυρίως δεξιοτίμονων οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά τις μάρκες που καταγράφουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ξεχωρίζουν κυρίως ιαπωνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Σιήκκη, «όσο αφορά τις μάρκες που πουλιούνται περισσότερο είναι τα Mazda σε όλη τη κάβα του, τα Toyota, τα Suzuki, τα Mitsubishi». Η προτίμηση αυτή αποδίδεται κυρίως στο χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με ευρωπαϊκά μοντέλα, αλλά και στην αξιοπιστία τους. Όπως σημείωσε, πρόκειται για οχήματα που προσφέρουν οικονομία καυσίμου, ασφάλεια στον χρόνο και περιορισμένα μηχανικά προβλήματα, ενώ τόνισε πώς «πλέον ό,τι εισάγουμε, τα εισάγουμε με κανονικούς αερόσακους».

Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως σε σχέση με την ανεπαρκή ρύθμιση της αγοράς. Ο κ. Σιήκκης τόνισε ότι «αντιμετωπίζουμε προβλήματα όσο αφορά την ελευθερία του επαγγέλματος», επισημαίνοντας πως παρατηρείται εισαγωγή και πώληση οχημάτων χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές και ελέγχους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ζημιά που γίνεται στο κράτος επειδή αποφεύγουν να πληρώσουν φόρους είναι τεράστια», αναφερόμενος σε φαινόμενα παραοικονομίας.

Ο Σύνδεσμος έχει επανειλημμένα καταγγείλει τέτοιες πρακτικές, κάνοντας λόγο για «πειρατές» στην αγορά. Παρότι αρχικά λήφθηκαν κάποια μέτρα και οδηγήθηκαν ορισμένες περιπτώσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, το πρόβλημα φαίνεται να παραμένει. «Νομίζαμε ότι εξαλείφθηκε το θέμα αλλά φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, ο Σύνδεσμος εμφανίζεται οργανωμένος, με περίπου 500 μέλη, και ζητά ενίσχυση από το κράτος. Βασικό αίτημα αποτελεί η αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς, ώστε να αποτραπεί η δραστηριοποίηση μη αδειοδοτημένων εμπόρων, αλλά και η επανεξέταση συγκεκριμένων περιορισμών. Μεταξύ άλλων, ο κ. Σιήκκης σημείωσε ότι «θέλουμε να μας επιτραπεί ξανά η εισαγωγή διπλοκάμπινων και βαν από την Ιαπωνία», τονίζοντας ότι πρόκειται για οχήματα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με το Υπουργείο Μεταφορών για τα ευρύτερα ζητήματα του κλάδου, καθώς, όπως επισημαίνεται, η αγορά αυτοκινήτου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της αυξημένης απόσυρσης οχημάτων τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σημασία του αυτοκινήτου για την κυπριακή κοινωνία. «Είμαστε σε μια χώρα που δεν διαθέτει συγκοινωνία… είναι είδος πρώτης ανάγκης», υπογράμμισε ο κ. Σιήκκης, επισημαίνοντας την εξάρτηση των πολιτών από το ιδιωτικό όχημα, ειδικά εκτός αστικών κέντρων.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι ο κλάδος επηρεάζεται έντονα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως διεθνείς κρίσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις. «Το επάγγελμα μαστιγώνεται συνεχώς…Πρέπει να μας προσέξει και το κράτος», ανέφερε, απευθύνοντας έκκληση για ουσιαστική στήριξη της αγοράς.

 

