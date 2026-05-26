Μας τα χαλάει ο καιρός: Ήλιος το πρωί, καταιγίδες το απόγευμα – Το «μενού» των επόμενων ημερών
Μας τα χαλάει ο καιρός: Ήλιος το πρωί, καταιγίδες το απόγευμα – Το «μενού» των επόμενων ημερών

 26.05.2026 - 20:21
Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που στα δυτικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Παρασκευή το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένη βροχή σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Το Σάββατο, αναμένονται ξανά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Καμία ρήξη και κανένα ενδεχόμενο αλλαγής για Υπουργό Δικαιοσύνης και Αρχηγό Αστυνομίας»

«Κραυγή απόγνωσης» έξω από το Προεδρικό: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι την Παρασκευή

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

