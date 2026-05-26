Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤορναρίτης για «Σήκου Πάνω»: «Παραμένω ο ιδρυτής – Έρχονται εκλογές και αναδιοργάνωση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τορναρίτης για «Σήκου Πάνω»: «Παραμένω ο ιδρυτής – Έρχονται εκλογές και αναδιοργάνωση»

 26.05.2026 - 19:50
Τορναρίτης για «Σήκου Πάνω»: «Παραμένω ο ιδρυτής – Έρχονται εκλογές και αναδιοργάνωση»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό προσκήνιο γύρω από το κίνημα «Σήκου Πάνω», με τον ιδρυτή του, Χριστόφορο Τορναρίτη, να παίρνει θέση και να βάζει τα πράγματα στη θέση τους μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες.

Όλα ξεκίνησαν από μια αυστηρά θεσμική ανακοίνωση του «Σήκου Πάνω», η οποία ξεκαθάριζε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι επίσημες πολιτικές θέσεις εκφράζονται αποκλειστικά από τον Πρόεδρο, Σωτήρη Χρίστου. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμιζόταν μεν ο σεβασμός προς τον κ. Τορναρίτη ως εμπνευστή του κινήματος, σημειωνόταν δε ότι δεν κατέχει θέση στην ηγετική πυραμίδα ούτε έχει αρμοδιότητα να εκφράζει το κόμμα, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του ως «προσωπικές».

Η απάντηση του Χριστόφορου Τορναρίτη δεν άργησε να έρθει, επιλέγοντας ωστόσο να ρίξει τους τόνους και να διαλύσει τα σενάρια περί εσωκομματικού «εμφυλίου» ή ρήξης. Με μια ανάρτηση-απάντηση στα διάφορα δημοσιεύματα και τις ερμηνείες του Τύπου, ξεκαθάρισε πως το «ΣήκουΠάνω» υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει και ο ίδιος παραμένει σταθερά ο ιδρυτής του.

Μάλιστα, αντί για εσωστρέφεια, ο κ. Τορναρίτης έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα, προαναγγέλλοντας μια περίοδο έντονης κινητικότητας. Όπως σημείωσε, το αμέσως επόμενο διάστημα τροχοδρομούνται επαφές με υποψηφίους και επιφανείς πολίτες, με τελικό στόχο τη ριζική αναδιοργάνωση του κινήματος και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

«Όλα βαίνουν καλώς», διαμήνυσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση από πλευράς του και κλείνοντας το θέμα με τη δήλωση πως σέβεται πλήρως το αποτέλεσμα των εκλογών, προχωρώντας μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους
Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες
Ανάκληση αλατιού λόγω επιμόλυνσης από μικροσκοπικά κομμάτια φελιζόλ - Δείτε φωτογραφία
Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια
Νέα απάτη με δήθεν απλήρωτα εξώδικα τροχαίας - Τι να προσέξετε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ερχιουρμάν: «Μάταιη η προσπάθεια Χριστοδουλίδη να φέρει "μεγάλους αδελφούς" απέναντι στην Τουρκία»

 26.05.2026 - 19:33
Επόμενο άρθρο

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Πάχνα: Διαψεύδουν τα περί προγραμματισμένης θανάτωσης ζώων και δεύτερης δειγματοληψίας

 26.05.2026 - 20:01
Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

  •  26.05.2026 - 18:49
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Πάχνα: Διαψεύδουν τα περί προγραμματισμένης θανάτωσης ζώων και δεύτερης δειγματοληψίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Πάχνα: Διαψεύδουν τα περί προγραμματισμένης θανάτωσης ζώων και δεύτερης δειγματοληψίας

  •  26.05.2026 - 20:01
Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

  •  26.05.2026 - 12:01
Άγριο επεισόδιο στο κέντρο της Λευκωσίας: Μαχαίρωσαν τρεις Ισραηλινούς – Χειροπέδες σε δύο Σύρους

Άγριο επεισόδιο στο κέντρο της Λευκωσίας: Μαχαίρωσαν τρεις Ισραηλινούς – Χειροπέδες σε δύο Σύρους

  •  26.05.2026 - 16:54
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: «Έραψαν» οχήματα με πυροβόλο έξω από το εξοχικό επιχειρηματία - Διανυκτέρευε με τη σύζυγό του

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: «Έραψαν» οχήματα με πυροβόλο έξω από το εξοχικό επιχειρηματία - Διανυκτέρευε με τη σύζυγό του

  •  26.05.2026 - 14:34
Τορναρίτης για «Σήκου Πάνω»: «Παραμένω ο ιδρυτής – Έρχονται εκλογές και αναδιοργάνωση»

Τορναρίτης για «Σήκου Πάνω»: «Παραμένω ο ιδρυτής – Έρχονται εκλογές και αναδιοργάνωση»

  •  26.05.2026 - 19:50
ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

  •  26.05.2026 - 12:56
Κρυμμένα €200.000 σε... 13 κάλτσες και εκατομμύρια σε επιταγές – Μπαράζ κατασχέσεων από το Τελωνείο – Δείτε φωτογραφίες

Κρυμμένα €200.000 σε... 13 κάλτσες και εκατομμύρια σε επιταγές – Μπαράζ κατασχέσεων από το Τελωνείο – Δείτε φωτογραφίες

  •  26.05.2026 - 16:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα