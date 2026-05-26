Τορναρίτης για «Σήκου Πάνω»: «Παραμένω ο ιδρυτής – Έρχονται εκλογές και αναδιοργάνωση»

Όλα ξεκίνησαν από μια αυστηρά θεσμική ανακοίνωση του «Σήκου Πάνω», η οποία ξεκαθάριζε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι επίσημες πολιτικές θέσεις εκφράζονται αποκλειστικά από τον Πρόεδρο, Σωτήρη Χρίστου. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμιζόταν μεν ο σεβασμός προς τον κ. Τορναρίτη ως εμπνευστή του κινήματος, σημειωνόταν δε ότι δεν κατέχει θέση στην ηγετική πυραμίδα ούτε έχει αρμοδιότητα να εκφράζει το κόμμα, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του ως «προσωπικές».

Η απάντηση του Χριστόφορου Τορναρίτη δεν άργησε να έρθει, επιλέγοντας ωστόσο να ρίξει τους τόνους και να διαλύσει τα σενάρια περί εσωκομματικού «εμφυλίου» ή ρήξης. Με μια ανάρτηση-απάντηση στα διάφορα δημοσιεύματα και τις ερμηνείες του Τύπου, ξεκαθάρισε πως το «ΣήκουΠάνω» υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει και ο ίδιος παραμένει σταθερά ο ιδρυτής του.

Μάλιστα, αντί για εσωστρέφεια, ο κ. Τορναρίτης έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα, προαναγγέλλοντας μια περίοδο έντονης κινητικότητας. Όπως σημείωσε, το αμέσως επόμενο διάστημα τροχοδρομούνται επαφές με υποψηφίους και επιφανείς πολίτες, με τελικό στόχο τη ριζική αναδιοργάνωση του κινήματος και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

«Όλα βαίνουν καλώς», διαμήνυσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση από πλευράς του και κλείνοντας το θέμα με τη δήλωση πως σέβεται πλήρως το αποτέλεσμα των εκλογών, προχωρώντας μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.