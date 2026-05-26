Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του

Υπηρετεί ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος, με ενεργό ρόλο στη διοίκηση και την ποιμαντική οργάνωση της Μητρόπολης, ενώ παράλληλα κατέχει τη θέση του Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου. Στο ακαδημαϊκό του έργο περιλαμβάνεται και η διδασκαλία στο αντικείμενο της Λειτουργικής, συμβάλλοντας στη θεολογική εκπαίδευση νέων κληρικών.

Σε επίπεδο σπουδών, είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνέχισε μεταπτυχιακή και διδακτορική εξειδίκευση στη Ρώμη, στο Ποντιφικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, εστιάζοντας στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας.

Η εκλογή του στον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου έρχεται να σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο για την τοπική Εκκλησία, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με συνδυασμένη ποιμαντική, διοικητική και επιστημονική εμπειρία.