ΑρχικήΚοινωνίαΠοιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του
Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του

 26.05.2026 - 12:19
Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, ο οποίος εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου, αποτελεί ένα από τα πλέον καταρτισμένα στελέχη της Εκκλησίας της Κύπρου, συνδυάζοντας εκκλησιαστική διακονία και ακαδημαϊκή παρουσία.

Υπηρετεί ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος, με ενεργό ρόλο στη διοίκηση και την ποιμαντική οργάνωση της Μητρόπολης, ενώ παράλληλα κατέχει τη θέση του Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου. Στο ακαδημαϊκό του έργο περιλαμβάνεται και η διδασκαλία στο αντικείμενο της Λειτουργικής, συμβάλλοντας στη θεολογική εκπαίδευση νέων κληρικών.

Σε επίπεδο σπουδών, είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνέχισε μεταπτυχιακή και διδακτορική εξειδίκευση στη Ρώμη, στο Ποντιφικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, εστιάζοντας στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας.

Η εκλογή του στον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου έρχεται να σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο για την τοπική Εκκλησία, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με συνδυασμένη ποιμαντική, διοικητική και επιστημονική εμπειρία.

Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης – Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

 

Αυτός είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια

Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

