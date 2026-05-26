Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο - Αναφορές για νεκρούς

Όπως μεταδίδει η βελγική la libre, πρόκειται για ένα μικρό λεωφορείο που λειτουργούσε ως σχολικό λεωφορείο και συγκρούστηκε με το τρένο σε μια ισόπεδη διάβαση στο Μπουγκενχάουτ, στην Ανατολική Φλάνδρα.

Όπως αναφέρουν τα βελγικά ΜΜΕ, το τρένο βρισκόταν ακόμη περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σταθμό και είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει. Στις 8:08 το σχολικό λεωφορείο εισήλθε στη σιδηροδρομική διάβαση. Οι μπάρες ήταν ήδη κλειστές, όπως φαίνεται από τις εικόνες των καμερών παρακολούθησης. Ο εκπρόσωπος της Infrabel, της βελγικής αρχής σιδηροδρομικής υποδομής, δήλωσε: «Οι εικόνες δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κλειστές και το φανάρι ήταν κόκκινο. Δεν γνωρίζουμε πώς προκλήθηκε το ατύχημα.»

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός. Περίπου 100 επιβάτες του τρένου έχουν ήδη βγει από τα βαγόνια και λαμβάνουν βοήθεια. Το σχολικό λεωφορείο, ένα μικρό φορτηγάκι, φέρεται να μετέφερε επτά μαθητές, τον οδηγό και έναν συνοδό. Σύμφωνα με πληροφορίες της ομοσπονδιακής αστυνομίας, το λεωφορείο κατευθυνόταν προς ένα ειδικό σχολείο, όπου φοιτούν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Ζαν-Λουκ Κρουκ ανακοίνωσε στο RTL info ότι δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδός έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα.

Πηγή: protothema.gr