Σοκ στη Γαλλία - Έρευνες για βία, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς σε νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες που αφορούν κακομεταχείριση, σωματική βία αλλά και βιασμούς παιδιών ακόμη και τριών ετών από σχολικούς επιτηρητές, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, της μεσημεριανής ανάπαυσης και των απογευματινών δραστηριοτήτων.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με δικηγόρους οικογενειών, στις υποθέσεις περιλαμβάνονται και καταγγελίες για βιασμούς παιδιών ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών.

Ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών που έχουν καταθέσει μηνύσεις, χαρακτήρισε την υπόθεση «τεράστιο σκάνδαλο». Όπως δήλωσε, «το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τη χώρα, όμως σήμερα στη Γαλλία δεν μπορεί κανείς να πει ότι το κράτος εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Οι σχολικοί επιτηρητές είναι οι ενήλικες που επιβλέπουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, του φαγητού, της ξεκούρασης και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Συχνά περνούν περισσότερες ώρες με τα παιδιά από ό,τι οι δάσκαλοι. Ωστόσο, δεν προσλαμβάνονται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά από τους δήμους και τις τοπικές Αρχές, πολλές φορές χωρίς ειδική εκπαίδευση ή επαγγελματικά προσόντα.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών, γεγονός που καθιστά τους επιτηρητές καθημερινή παρουσία στη ζωή των παιδιών ηλικίας από τριών έως έντεκα ετών.

Οι καταγγελίες που έχουν γίνει από γονείς σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας περιλαμβάνουν περιστατικά όπου παιδιά υπέστησαν λεκτική βία, σπρωξίματα, τραβήγματα μαλλιών, στέρηση φαγητού ή εξαναγκάστηκαν να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς.

Ο δικηγόρος Λουί Καϊγιέ, που εκπροσωπεί δύο οικογένειες στο Παρίσι, κατέθεσε τον Φεβρουάριο μηνύσεις για τους φερόμενους βιασμούς δύο παιδιών νηπιαγωγείου μέσα στο 2025. Σε μία περίπτωση, ένα κορίτσι τριών ετών φέρεται να βιάστηκε από σχολικό επιτηρητή σε σχολείο στο δυτικό Παρίσι. Σε άλλη υπόθεση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να κακοποιήθηκε από τον ίδιο επιτηρητή, ο οποίος είχε μεταφερθεί σε άλλο σχολείο έπειτα από καταγγελίες για σωματική βία σε παιδιά.

Ο ίδιος περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο το αγοράκι αρνούνταν να μπει στο σχολείο, εμφανίζοντας συμπτώματα έντονης ψυχολογικής κατάρρευσης μπροστά στην είσοδο. «Ένα πρωί το παιδί ήταν τόσο τρομοκρατημένο που έπεσε σε κατάσταση σοκ, ενώ η μητέρα του έκλαιγε. Η διευθύντρια βγήκε για να το αναγκάσει να μπει στο σχολείο, χωρίς τότε να γνωρίζουν τι είχε συμβεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες από την κακοποίηση, ενώ οι οικογένειες ζουν καθημερινά με την αγωνία της εξέλιξης των ερευνών. «Είναι ένα καθημερινό μαρτύριο για τους γονείς που ζητούν να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος των εγκλημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Καϊγιέ χαρακτήρισε το σύστημα των σχολικών επιτηρητών στη Γαλλία «καταστροφή» και «εθνική τραγωδία».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη σχολικού επιτηρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας από τριών έως πέντε ετών σε νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται η απόφαση σε άλλη υπόθεση, με κατηγορούμενο έναν 47χρονο σχολικό επιτηρητή που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά εννέα κορίτσια ηλικίας 10 ετών στο Παρίσι.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr