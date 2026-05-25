Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο - Κατέληξε σε χαντάκι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Πάφου για εξετάσεις και παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Αστυνομία.