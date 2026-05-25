ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Αναστάτωση μετά από τροχαίο με σκούτερ στη Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή

 25.05.2026 - 16:37
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05), στην είσοδο της Λευκωσίας από τον αυτοκινητόδρομο, κοντά στη Λεωφόρο Λεμεσού, με εμπλοκή σκούτερ και ιδιωτικού οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το RoadReportCY από διερχόμενο οδηγό, το ατύχημα καταγράφηκε γύρω στις 13:38. Ο οδηγός του σκούτερ φαίνεται να είχε τις αισθήσεις του και να βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση μετά τη σύγκρουση.

Μάλιστα, λίγο αργότερα εθεάθη να στέκεται δίπλα από το σκούτερ του, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποχώρησε από το σημείο λίγο μετά το περιστατικό.

Το τροχαίο συνέβη σε πολυσύχναστο σημείο κοντά στην είσοδο της Λεωφόρου Λεμεσού, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην τροχαία κίνηση της περιοχής.

Υπόθεση Θ. Νικολάου: Καταχωρίστηκε αναθεωρημένο κατηγορητήριο - Πότε ορίστηκε η συνέχεια της διαδικασίας

Προσοχή, νέα απάτη: Παρίστανε αστυνομικό και άρπαξε μέσω βιντεοκλήσης χρήματα από λογαριασμό 52χρονου

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

  •  25.05.2026 - 14:43
Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

  •  25.05.2026 - 14:24
Βασανιστήρια στην Πύλα: Έφερε ένσταση στην κράτησή του ο 27χρονος – Τι ζήτησε ο 48χρονος

ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

  •  25.05.2026 - 11:11
Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

  •  25.05.2026 - 15:52
«Καιρός τρέλας» στην Κύπρο - Χάος από ξαφνική νεροποντή στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο

