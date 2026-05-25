VIDEO: Αναστάτωση μετά από τροχαίο με σκούτερ στη Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το RoadReportCY από διερχόμενο οδηγό, το ατύχημα καταγράφηκε γύρω στις 13:38. Ο οδηγός του σκούτερ φαίνεται να είχε τις αισθήσεις του και να βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση μετά τη σύγκρουση.

Μάλιστα, λίγο αργότερα εθεάθη να στέκεται δίπλα από το σκούτερ του, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποχώρησε από το σημείο λίγο μετά το περιστατικό.

Το τροχαίο συνέβη σε πολυσύχναστο σημείο κοντά στην είσοδο της Λεωφόρου Λεμεσού, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην τροχαία κίνηση της περιοχής.