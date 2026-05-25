ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή, νέα απάτη: Παρίστανε αστυνομικό και άρπαξε μέσω βιντεοκλήσης χρήματα από λογαριασμό 52χρονου

Η Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τηλεφωνικές απάτες μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, όπου απατεώνες παριστάνουν ψευδώς τα μέλη της Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, 52χρονος κάτοικος Λευκωσίας, ανταποκρίθηκε σε βίντεοκλήση που δέχθηκε από άγνωστο του πρόσωπο μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, με τον τελευταίο να παριστάνει ψευδώς ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Τμήματος Μετανάστευσης, επικαλούμενος τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο επιτήδειος επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα και κατάφερε να πείσει τον 52χρονο να του παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία καθώς και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτόν τον τρόπο. Το κοινό καλείται όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αφού σκοπός των επιτήδειων είναι η απόσπαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ως μέτρα προστασίας, συστήνεται όπως οι πολίτες αποφεύγουν να ανταποκρίνονται στις οδηγίες που λαμβάνουν από τους επιτήδειους της απάτης και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά τους στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς και άλλους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς.

Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν εξαπατηθεί και έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους σε ύποπτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια τέτοιας επικοινωνίας, προτρέπονται όπως ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο διατηρούν λογαριασμό, για αποτροπή κλοπής των χρημάτων τους.

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Βασανιστήρια στην Πύλα: Έφερε ένσταση στην κράτησή του ο 27χρονος – Τι ζήτησε ο 48χρονος

ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

«Καιρός τρέλας» στην Κύπρο - Χάος από ξαφνική νεροποντή στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο

