Υπόθεση Θ. Νικολάου: Καταχωρίστηκε αναθεωρημένο κατηγορητήριο - Πότε ορίστηκε η συνέχεια της διαδικασίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο δικαστής στην προηγούμενη διαδικασία, η οποία είχε αναβληθεί, η κατηγορούσα Αρχή καταχώρησε σήμερα το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, που όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, έχει προωθηθεί και στην υπεράσπιση.

Στις 4 Ιουνίου αναμένεται να υποβληθούν οι προδικαστικές ενστάσεις των δικηγόρων των κατηγορουμένων, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί, στις 11 Ιουνίου, με αγορεύσεις επί των ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.