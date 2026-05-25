Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση Θ. Νικολάου: Καταχωρίστηκε αναθεωρημένο κατηγορητήριο - Πότε ορίστηκε η συνέχεια της διαδικασίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Θ. Νικολάου: Καταχωρίστηκε αναθεωρημένο κατηγορητήριο - Πότε ορίστηκε η συνέχεια της διαδικασίας

 25.05.2026 - 16:15
Υπόθεση Θ. Νικολάου: Καταχωρίστηκε αναθεωρημένο κατηγορητήριο - Πότε ορίστηκε η συνέχεια της διαδικασίας

Στο δικαστήριο Λεμεσού καταχωρίστηκε σήμερα, Δευτέρα, το αναθεωρημένο κατηγορητήριο για την υπόθεση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, εναντίον πέντε κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο δικαστής στην προηγούμενη διαδικασία, η οποία είχε αναβληθεί, η κατηγορούσα Αρχή καταχώρησε σήμερα το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, που όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, έχει προωθηθεί και στην υπεράσπιση.

Στις 4 Ιουνίου αναμένεται να υποβληθούν οι προδικαστικές ενστάσεις των δικηγόρων των κατηγορουμένων, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί, στις 11 Ιουνίου, με αγορεύσεις επί των ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Παραλίγο σοβαρό ατύχημα - Όχημα «Ζ» μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο και μετά... έβαλε πισινή
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται από την αγορά παιδικά ασύρματα ακουστικά - Δείτε φωτογραφία
Ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους που μπήκε στη Βουλή: Δεν φαντάζεστε πόσοι τον ψήφισαν - Δείτε ποιος είναι
Νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά - Πού και πώς να υποβάλετε αίτηση
Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία
«Οι βετεράνοι» της Βουλής που κέρδισαν ξανά τους ψηφοφόρους - Πόσα χρόνια μετρούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λατσιών-Γερίου προσλαμβάνει – Άνοιξε τέσσερις νέες θέσεις

 25.05.2026 - 16:09
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Αναστάτωση μετά από τροχαίο με σκούτερ στη Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή

 25.05.2026 - 16:37
Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

  •  25.05.2026 - 14:43
Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

  •  25.05.2026 - 16:05
Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

  •  25.05.2026 - 14:24
Βασανιστήρια στην Πύλα: Έφερε ένσταση στην κράτησή του ο 27χρονος – Τι ζήτησε ο 48χρονος

Βασανιστήρια στην Πύλα: Έφερε ένσταση στην κράτησή του ο 27χρονος – Τι ζήτησε ο 48χρονος

  •  25.05.2026 - 15:47
ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

  •  25.05.2026 - 11:11
Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 13:20
Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

  •  25.05.2026 - 15:52
«Καιρός τρέλας» στην Κύπρο - Χάος από ξαφνική νεροποντή στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο

«Καιρός τρέλας» στην Κύπρο - Χάος από ξαφνική νεροποντή στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 15:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα