Νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά - Πού και πώς να υποβάλετε αίτηση
Νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά - Πού και πώς να υποβάλετε αίτηση

 25.05.2026 - 08:28
Το  Υπουργείο Άμυνας ενδιαφέρεται να προσλάβει Οπλίτες με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων ΣΥΟΠ και προσκαλεί άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, ως καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Πύλης (www.gov.cy), στη θεματική ενότητα «Στράτευση» Στρατολογία – Αίτηση για Πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.), από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες, υποβοήθηση στη συμπλήρωση της αίτησης ή και για τις περιπτώσεις σφάλματος ή αδυναμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατευσίμων και Πολιτών του Υπουργείου Άμυνας, καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 1430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] .

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και ταυτοποιημένος χρήστης στην Κυβερνητική Πύλη https://www.gov.cy/gr/. Η ταυτοποίηση προφίλ για πολίτες (Φυσικά Πρόσωπα) μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking),
  • με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρα Ταυτοποίησης (ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας, κατόπιν ραντεβού,
  • Μέσω βιντεόκλησης με λειτουργούς των ΚΕΠ, κατόπιν ραντεβού.

Με το πέρας της υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες, θα υποβληθούν σε Αθλητική Δοκιμασία για διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης και σε Δοκιμασία Δύναμης για την αξιολόγηση μέγιστης δύναμης των μυών του πήχεως για δυνατό κράτημα και έλξη αντικειμένου για μεταφορά βάρους. Οι εν λόγω Δοκιμασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός Ιουλίου και οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS.

Χρήσιμα Έντυπα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία

«Έφυγε» νωρίς ο Σωτήρης Αντωνίου στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

Οι βουλευτικές εκλογές, επιβεβαίωσαν ότι το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σε μια νέα εποχή ρευστότητας και συνεχών ανακατατάξεων. Παρά το έντονο προεκλογικό κλίμα αμφισβήτησης απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, η τελική εικόνα της κάλπης ανέτρεψε αρκετές από τις προβλέψεις των τελευταίων εβδομάδων.

