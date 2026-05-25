Κατακλυσμός γεύσης με tacos στον Πρωταρά - Το απόλυτο spot

Ένα εστιατόριο που καταφέρνει να σε μεταφέρει κατευθείαν στη ζωντάνια και τα χρώματα του Μεξικού. Και δεν είναι μόνο οι γεύσεις που κάνουν τη διαφορά, αλλά είναι ολόκληρη η εμπειρία. Η μουσική, η διακόσμηση, η ενέργεια του χώρου και τα cocktails, τα οποία δημιουργούν ένα σκηνικό που σε βάζει αμέσως σε latin mood.

Ο λόγος για το Los Hermanos, το γνωστό πλέον μεξικάνικο εστιατόριο στην πλατεία Λευκόλλας, στην καρδιά του Πρωταρά, το οποίο επέστρεψε και φέτος το καλοκαίρι, φέρνοντας μαζί του όλη τη γευστική κουλτούρα και τη ζεστή φιλοξενία του Μεξικού.

Η φιλοσοφία του «Barriga llena, corazón contento» (γεμάτο στομάχι, χαρούμενη καρδιά) αποτυπώνεται σε κάθε πιάτο του μενού. Η κουζίνα βασίζεται σε αυθεντικές μεξικάνικες συνταγές, με επιλογές που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη απόλαυση. Τραγανά nachos, λαχταριστά tacos, ζουμερά burritos, enchiladas, fajitas και chimichangas συνθέτουν ένα μενού γεμάτο ένταση και αρώματα.

Οι λάτρεις του κρέατος θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τα ribs με BBQ sauce, ενώ εξίσου δυνατές είναι και οι επιλογές με θαλασσινά, όπως ο σολομός και οι γαρίδες σε μεξικάνικες εκδοχές που ξεχωρίζουν.

Αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας είναι φυσικά και τα cocktails. Από παγωμένες margaritas και κλασικά mojitos μέχρι signature δημιουργίες, τα ποτά εδώ συνοδεύουν ιδανικά είτε ένα χαλαρό dinner είτε μια πιο ανεβαστική βραδιά με παρέα.

Και επειδή κανένα μεξικάνικο feast δεν ολοκληρώνεται χωρίς γλυκό, το φινάλε έρχεται με churros βουτηγμένα στη σοκολάτα, apple enchilada με παγωτό και το ιδιαίτερο avocado cheesecake που κλέβει τις εντυπώσεις.

Με φιλική εξυπηρέτηση, προσεγμένο χώρο και ατμόσφαιρα που σε ταξιδεύει, το Los Hermanos έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια του Πρωταρά για φαγητό, cocktails και latin vibes μέχρι αργά το βράδυ.

ΙNFO:

(99040794 & 99169008) Λευκόλλας 6Α, Πρωταράς. Δ-Κ 16.30-23.00.

