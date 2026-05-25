Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚατακλυσμός γεύσης με tacos στον Πρωταρά - Το απόλυτο spot
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατακλυσμός γεύσης με tacos στον Πρωταρά - Το απόλυτο spot

 25.05.2026 - 08:50
Κατακλυσμός γεύσης με tacos στον Πρωταρά - Το απόλυτο spot

Κάποτε, για να βρεις αυθεντικές μεξικάνικες γεύσεις στην Κύπρο, έπρεπε να ψάξεις πολύ. Σήμερα όμως, αυτό δεν ισχύει. Ειδικά αν βρεθείς στον κοσμοπολίτικο Πρωταρά, ο οποίος φιλοξενεί ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και ποιοτικά mexican spots του νησιού.

Ένα εστιατόριο που καταφέρνει να σε μεταφέρει κατευθείαν στη ζωντάνια και τα χρώματα του Μεξικού. Και δεν είναι μόνο οι γεύσεις που κάνουν τη διαφορά, αλλά είναι ολόκληρη η εμπειρία. Η μουσική, η διακόσμηση, η ενέργεια του χώρου και τα cocktails, τα οποία δημιουργούν ένα σκηνικό που σε βάζει αμέσως σε latin mood.

Ο λόγος για το Los Hermanos, το γνωστό πλέον μεξικάνικο εστιατόριο στην πλατεία Λευκόλλας, στην καρδιά του Πρωταρά, το οποίο επέστρεψε και φέτος το καλοκαίρι, φέρνοντας μαζί του όλη τη γευστική κουλτούρα και τη ζεστή φιλοξενία του Μεξικού.

Η φιλοσοφία του «Barriga llena, corazón contento» (γεμάτο στομάχι, χαρούμενη καρδιά) αποτυπώνεται σε κάθε πιάτο του μενού. Η κουζίνα βασίζεται σε αυθεντικές μεξικάνικες συνταγές, με επιλογές που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη απόλαυση. Τραγανά nachos, λαχταριστά tacos, ζουμερά burritos, enchiladas, fajitas και chimichangas συνθέτουν ένα μενού γεμάτο ένταση και αρώματα.

Οι λάτρεις του κρέατος θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τα ribs με BBQ sauce, ενώ εξίσου δυνατές είναι και οι επιλογές με θαλασσινά, όπως ο σολομός και οι γαρίδες σε μεξικάνικες εκδοχές που ξεχωρίζουν.

Αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας είναι φυσικά και τα cocktails. Από παγωμένες margaritas και κλασικά mojitos μέχρι signature δημιουργίες, τα ποτά εδώ συνοδεύουν ιδανικά είτε ένα χαλαρό dinner είτε μια πιο ανεβαστική βραδιά με παρέα.

Και επειδή κανένα μεξικάνικο feast δεν ολοκληρώνεται χωρίς γλυκό, το φινάλε έρχεται με churros βουτηγμένα στη σοκολάτα, apple enchilada με παγωτό και το ιδιαίτερο avocado cheesecake που κλέβει τις εντυπώσεις.

Με φιλική εξυπηρέτηση, προσεγμένο χώρο και ατμόσφαιρα που σε ταξιδεύει, το Los Hermanos έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια του Πρωταρά για φαγητό, cocktails και latin vibes μέχρι αργά το βράδυ.

ΙNFO:

(99040794 & 99169008) Λευκόλλας 6Α, Πρωταράς. Δ-Κ 16.30-23.00.

Facebook: Los Hermanos

Instagram: Los Hermanos Mexican Restaurant

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της
Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής; Δεν θα πιστεύετε πόσες ψήφους πήρε
Βίντεο: Το επικό μουσικό background στις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου - Δε θα πιστεύετε ποιο τραγούδι έπαιζε
Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται
Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δίλημμα για Φειδία: Το σενάριο αποχώρησης και ο επιλαχών που μπορεί να μπει στη Βουλή

 25.05.2026 - 08:43
Επόμενο άρθρο

Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου: Υποψηφιότητα της τελευταίας στιγμής από τον Αρχιμανδρίτη Ιωάννη

 25.05.2026 - 08:53
Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

Οι βουλευτικές εκλογές, επιβεβαίωσαν ότι το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σε μια νέα εποχή ρευστότητας και συνεχών ανακατατάξεων. Παρά το έντονο προεκλογικό κλίμα αμφισβήτησης απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, η τελική εικόνα της κάλπης ανέτρεψε αρκετές από τις προβλέψεις των τελευταίων εβδομάδων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

  •  25.05.2026 - 06:28
Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

  •  25.05.2026 - 08:18
Όλα όσα έβγαλε η «τενέκα»: Τα μηνύματα που έλαβαν τα κόμματα, το κάλεσμα ΠτΔ για συνεργασία και οι... καταγγελίες για SMS

Όλα όσα έβγαλε η «τενέκα»: Τα μηνύματα που έλαβαν τα κόμματα, το κάλεσμα ΠτΔ για συνεργασία και οι... καταγγελίες για SMS

  •  25.05.2026 - 06:26
Ποιες γυναίκες εξασφάλισαν έδρα στη νέα Βουλή - Όλα τα ονόματα

Ποιες γυναίκες εξασφάλισαν έδρα στη νέα Βουλή - Όλα τα ονόματα

  •  25.05.2026 - 06:22
Νέος πολιτικός χάρτης στην Κύπρο - Τα νέα κόμματα που μπήκαν Βουλή και τα τρία που έμειναν εκτός

Νέος πολιτικός χάρτης στην Κύπρο - Τα νέα κόμματα που μπήκαν Βουλή και τα τρία που έμειναν εκτός

  •  25.05.2026 - 06:31
Κατέρρευσαν οι δημοσκοπήσεις - Άλλη Βουλή έδειχναν, άλλη έβγαλε η κάλπη-Από τις προβλέψεις στην ανατροπή

Κατέρρευσαν οι δημοσκοπήσεις - Άλλη Βουλή έδειχναν, άλλη έβγαλε η κάλπη-Από τις προβλέψεις στην ανατροπή

  •  25.05.2026 - 06:30
Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία

Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία

  •  25.05.2026 - 08:26
Τα ευτράπελα και οι πιο επικές στιγμές των Βουλευτικών Εκλογών 2026 - Δείτε βίντεο

Τα ευτράπελα και οι πιο επικές στιγμές των Βουλευτικών Εκλογών 2026 - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 06:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα