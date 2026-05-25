Ο μικρός ιπποπόταμος που «έριξε» το ίντερνετ – Βρέθηκε ορφανός δίπλα στη νεκρή μητέρα του

Οι διασώστες εκτίμησαν ότι ο μικρός ιπποπόταμος ήταν περίπου ενός μήνα και ότι είχε μείνει δίπλα στη μητέρα του για σχεδόν 48 ώρες μετά τον θάνατό της. Ήταν πεινασμένος, φοβισμένος και εξαντλημένος. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι κτηνίατροι απέφυγαν τη χρήση αναισθητικού, υπό τον φόβο να πέσει το ζώο στο νερό και να πνιγεί.

Ο Μπάμπι μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Ίδρυμα Άγριας Ζωής Σέλντρικ, που συνεργάζεται με τις αρχές της Κένυας και έχει μεγάλη εμπειρία στη φροντίδα ορφανών ζώων. Το όνομά του δόθηκε επειδή το δέρμα του ήταν έντονα ζαρωμένο, ένδειξη αφυδάτωσης και υποσιτισμού.

Η πρώτη του φωτογραφία, τυλιγμένος σε κουβέρτα δίπλα σε έναν από τους φροντιστές του, έγινε αμέσως viral. Ακολούθησαν βίντεο με τον μικρό ιπποπόταμο να πίνει γάλα, να κολυμπά, να κυλιέται στο νερό και να δέχεται τη φροντίδα των ανθρώπων που τον ανέλαβαν. Τα στιγμιότυπα συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από χρήστες που έγραψαν ότι η ιστορία του έφερε μια σπάνια στιγμή χαράς μέσα σε μια βαριά επικαιρότητα.

Σήμερα ο Μπάμπι ζει στο κέντρο φροντίδας Καλούκου, μαζί με άλλα ορφανά ζώα. Οι φροντιστές του αναφέρουν ότι προσαρμόζεται καλά, τρέφεται, κολυμπά καθημερινά σε τεχνητή λίμνη και δείχνει ιδιαίτερη εξοικείωση με τους ανθρώπους που τον φροντίζουν.

Ο τελικός στόχος, πάντως, δεν είναι να μείνει για πάντα εκεί. Όταν κριθεί έτοιμος, οι ειδικοί ελπίζουν ότι θα μπορέσει να επιστρέψει κάποια ημέρα στο φυσικό του περιβάλλον. Μέχρι τότε, ο μικρός ιπποπόταμος που βρέθηκε μόνος δίπλα στη νεκρή μητέρα του συνεχίζει να μεγαλώνει υπό φροντίδα και να κερδίζει το διαδίκτυο.

