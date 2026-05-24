ΑρχικήLike Online
Μπορεί μια σχέση να σταθεί χωρίς καλό σεξ;

 24.05.2026 - 13:12
Μπορεί μια σχέση να σταθεί χωρίς καλό σεξ;

Η αλήθεια για το σεξ στις σχέσεις: πότε η έλλειψή του δημιουργεί απόσταση και πότε δεν καθορίζει την ευτυχία ενός ζευγαριού.

Είναι από τα ερωτήματα που σπάνια λέγονται δυνατά, αλλά απασχολούν πολλούς: μπορεί μια σχέση να είναι πραγματικά καλή, αν το σεξ δεν είναι ικανοποιητικό ή αν απουσιάζει;

Η απάντηση δεν είναι απόλυτη και αυτό ακριβώς κάνει το θέμα τόσο περίπλοκο.

Το σεξ σε μια σχέση δεν είναι απλώς μια σωματική πράξη. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης που εμπεριέχει οικειότητα, επιθυμία, ευαλωτότητα. Είναι ένας τρόπος να δείξεις στον άλλο ότι είναι το αντικείμενο του πόθου σου και μέσα από αυτό, τα ζευγάρια επικοινωνούν σε ένα επίπεδο που δεν μπορεί πάντα να αποδοθεί με λόγια. Για πολλούς ανθρώπους, θεωρείται ο βασικότερος πυλώνας της σχέσης.

Όταν αυτός ο πυλώνας δεν λειτουργεί, συχνά εμφανίζονται συναισθήματα απόρριψης, ανασφάλειας ή αποστασιοποίησης. Δεν είναι απαραίτητα το ίδιο το σεξ που λείπει, αλλά το αίσθημα ότι δεν υπάρχει επιθυμία ή σύνδεση.

Ωστόσο, δεν βιώνουν όλοι οι άνθρωποι το σεξ με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν ζευγάρια που λειτουργούν απόλυτα ικανοποιητικά με χαμηλή σεξουαλική δραστηριότητα, γιατί δίνουν προτεραιότητα σε άλλες μορφές σύνδεσης: τη συντροφικότητα, τη συναισθηματική ασφάλεια, την κοινή πορεία ζωής. Επίσης όλοι οι άνθρωποι έχουν άλλες ανάγκες στο σεξ και στη συχνότητα του, αλλά είναι πολύ βασικό για να μην υπάρχουν διαφωνίες και να δυσανασχετεί η μια πλευρά, οι ανάγκες αυτές να κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα.

Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι η «ποσότητα» του σεξ, αλλά η ασυμφωνία. Όταν οι ανάγκες των δύο ανθρώπων δεν συμπίπτουν και αυτό δεν συζητιέται, τότε δημιουργείται απόσταση.

Συχνά, η έλλειψη καλού σεξ δεν είναι η ρίζα του προβλήματος, αλλά το σύμπτωμα. Το άγχος, η ρουτίνα, η έλλειψη επικοινωνίας, οι προσωπικές ανασφάλειες – όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού.

Η λύση ξεκινά από την ειλικρίνεια. Όχι με κατηγορίες, αλλά με διάθεση κατανόησης. Το να εκφράσεις το πώς νιώθεις, τι σου λείπει και τι θα ήθελες, είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξει κάτι.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται το σεξ ως κάτι που εξελίσσεται. Δεν παραμένει ίδιο με τον καιρό, επηρεάζεται από τις συνθήκες, τις φάσεις ζωής, την ψυχολογία. Το να επανανακαλύψει ένα ζευγάρι τη σεξουαλική του σύνδεση απαιτεί χρόνο και διάθεση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η βοήθεια ενός ειδικού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Όχι γιατί «υπάρχει πρόβλημα», αλλά γιατί υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατανόηση.

Τελικά, μια σχέση μπορεί να επιβιώσει χωρίς καλό σεξ; Ίσως. Μπορεί όμως να είναι πλήρως ικανοποιητική; Αυτό εξαρτάται από το τι χρειάζονται και οι δύο άνθρωποι, και από το αν και πόσο είναι διατεθειμένοι να το επικοινωνήσουν.

Τρόμος σε πτήση προς το Μπέρμιγχαμ: Ο πιλότος υπέστη καρδιακή προσβολή στα 30.000 πόδια - «Το αεροπλάνο έπεφτε γρήγορα»

Οδηγοί Προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε αυτή την περιοχή - Περιορισμένη ορατότητα - Δείτε βίντεο

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ThemaOnline σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με συνεχή ενημέρωση για τη συμμετοχή, τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, τα πρώτα στοιχεία από τις κάλπες, την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα. 

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

  •  24.05.2026 - 06:23
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

  •  24.05.2026 - 10:39
Καταγγελίες για SMS και αναρτήσεις υποψηφίων «σκιάζουν» την υψηλή προσέλευση – Προειδοποιεί ο Έφορος Εκλογών

Καταγγελίες για SMS και αναρτήσεις υποψηφίων «σκιάζουν» την υψηλή προσέλευση – Προειδοποιεί ο Έφορος Εκλογών

  •  24.05.2026 - 12:25
Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  24.05.2026 - 06:31
Στο «άψε σβήσε» ψήφισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Η εξήγηση που έδωσε - Έτσι αποφάσισε για την ψήφο του

Στο «άψε σβήσε» ψήφισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Η εξήγηση που έδωσε - Έτσι αποφάσισε για την ψήφο του

  •  24.05.2026 - 11:01
ΒΙΝΤΕΟ: Συναγερμός για εκλογικές παραβιάσεις – Τα SMS που «άναψαν φωτιές» - Το μήνυμα που έφτασε στην Επίτροπο

ΒΙΝΤΕΟ: Συναγερμός για εκλογικές παραβιάσεις – Τα SMS που «άναψαν φωτιές» - Το μήνυμα που έφτασε στην Επίτροπο

  •  24.05.2026 - 11:45
Οδηγοί Προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε αυτή την περιοχή - Περιορισμένη ορατότητα - Δείτε βίντεο

Οδηγοί Προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε αυτή την περιοχή - Περιορισμένη ορατότητα - Δείτε βίντεο

  •  24.05.2026 - 13:12
Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου

Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου

  •  24.05.2026 - 13:32

