Τρόμος σε πτήση προς το Μπέρμιγχαμ: Ο πιλότος υπέστη καρδιακή προσβολή στα 30.000 πόδια - «Το αεροπλάνο έπεφτε γρήγορα»

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση με 220 επιβάτες από την Τενερίφη προς το Μπέρμιγχαμ, όταν ο πιλότος υπέστη καρδιακή προσβολή σε ύψος 30.000 ποδιών. Οι αεροσυνοδοί έτρεχαν στον διάδρομο ζητώντας γιατρό, ενώ ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον έλεγχο και πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στο Πόρτο.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με τις αεροσυνοδούς να τρέχουν στον διάδρομο ζητώντας ιατρική βοήθεια από επιβάτες και το αεροπλάνο να μειώνει γρήγορα το ύψος του υπό τον έλεγχο του συγκυβερνήτη.

Ένας επιβάτης είπε στην The Sun: «Εγώ και ο σύντροφός μου κοιμόμασταν όταν ξυπνήσαμε από το χάος. Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν και οι αεροσυνοδοί ήταν εμφανώς αναστατωμένες, ζητώντας γιατρό. Το δίχρονο παιδί μας άρχισε να κλαίει όπως και πολλά άλλα παιδιά μέσα στο αεροπλάνο, επειδή το αεροσκάφος έπεφτε γρήγορα για την επείγουσα προσγείωση».

Η προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο έγινε με ασφάλεια στις 2:11 π.μ. της Παρασκευής (22 Μαΐου). Ο πιλότος μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο, ενώ οι επιβάτες επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με νέο πλήρωμα και πτήση αντικατάστασης.

Η αεροπορική δήλωσε ότι «σε κανένα σημείο δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών» και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση, προσφέροντας δωρεάν αλλαγή σε οποιαδήποτε από τις 14 πτήσεις της προς το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της επόμενης εβδομάδας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη: Με κοστούμι που έκλεψε τις εντυπώσεις πήγε να ψηφίσει η πρώτη κυρία - Η elegant εμφάνιση

Μπορεί μια σχέση να σταθεί χωρίς καλό σεξ;

