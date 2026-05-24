Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται

Η μεγαλύτερη έκπληξη καταγράφεται στην περίπτωση της ΕΔΕΚ, η οποία για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια μένει εκτός Βουλής, σηματοδοτώντας μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία του κόμματος.

Παράλληλα, εκτός του νέου Κοινοβουλίου μένει και το Κίνημα Οικολόγων, βάζοντας τέλος σε μία συνεχόμενη κοινοβουλευτική παρουσία 25 ετών.

Την ίδια τύχη είχε και η Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ), η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει παρουσία στη νέα Βουλή μετά από πέντε χρόνια πολιτικής διαδρομής στο Κοινοβούλιο.

Οι εξελίξεις αναμένεται να προκαλέσουν έντονους εσωκομματικούς κραδασμούς και στα τρία κόμματα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις συνεδριάσεις των συλλογικών τους οργάνων και στις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν για την επόμενη μέρα.

Στην ΕΔΕΚ, πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε έντονη συναισθηματική φόρτιση μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, με τον πρόεδρο του κόμματος να φέρεται να εξέφρασε πρόθεση παραίτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη του κόμματος επιχειρούν να τον μεταπείσουν και να τον οδηγήσουν σε δεύτερες σκέψεις.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων προανήγγειλε άμεσα συνεδρία των συλλογικών οργάνων του κινήματος, προκειμένου να αξιολογηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος.

Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά τις εκλογές φαίνεται να αλλάζει σημαντικά τις ισορροπίες στον χώρο του κέντρου και της ευρύτερης αντιπολίτευσης.