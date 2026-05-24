ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

 24.05.2026 - 22:19
Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στον «αέρα» της εκπομπής «Omega Δημοκρατία», με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Ευθύμιο Δίπλαρο, και τον Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργο Γεωργίου, να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και για το παρασκήνιο γύρω από την Προεδρία της Βουλής.

Η συζήτηση ανέβηκε γρήγορα σε υψηλούς τόνους, όταν ο Γιώργος Γεωργίου εξαπέλυσε αιχμές κατά του ΔΗΣΥ, κάνοντας λόγο για «συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση» και αναφερόμενος σε πολιτικές συνεργασίες που, όπως υποστήριξε, προκαλούν ερωτήματα.

«Με πολιτικούς όρους μιλάμε και ότι τους είπαμε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση… αυτό τους το καταλογίσαμε… και είμαστε το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, δεχθήκαμε λυσσαλέες επιθέσεις από όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως παρατηρούνται διάφορα «παράξενα» πράγματα σε σχέση με συνεργασίες μεταξύ ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος απάντησε πως ο ΔΗΣΥ θα συνεργαστεί με όποιους θεωρεί απαραίτητο για το καλό της χώρας.

«Δεν βλέπουμε το κόμμα και τα μάτια μας, βλέπουμε τον τόπο και τα μάτια μας…», ανέφερε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, με τη συζήτηση να παίρνει ακόμη πιο έντονη τροπή όταν στο τραπέζι μπήκε το θέμα της Προεδρίας της Βουλής και των πιθανών συνεργασιών μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται

«Με ποια ιδιότητα μου κάνετε μάθημα;» – Άγριος καυγάς στον αέρα του Sigma ανάμεσα σε Χρύσανθο Τσουρούλη και Νικολέττα Τσικκίνη

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

Πρωτιά ΔΗΣΥ, ανέβασε ποσοστά το ΑΚΕΛ. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία τα δύο νέα κόμματα της Βουλής. Εκτός ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Μέχρι τέλους το κλείδωμα των εδρών στα κόμματα αλλά και στους Βουλευτές. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

Νέες ανακατατάξεις: «Αλλάζουν χέρια» έδρες σε διάφορες επαρχίες

Βουλευτικές 2026: Πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά ποσοστά - Στο 100% η καταμέτρηση – Πίνακες

ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται

Εκλογικό «βατερλό»: Με πόσες ψήφους «τερμάτισε» η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

