ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

Η συζήτηση ανέβηκε γρήγορα σε υψηλούς τόνους, όταν ο Γιώργος Γεωργίου εξαπέλυσε αιχμές κατά του ΔΗΣΥ, κάνοντας λόγο για «συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση» και αναφερόμενος σε πολιτικές συνεργασίες που, όπως υποστήριξε, προκαλούν ερωτήματα.

«Με πολιτικούς όρους μιλάμε και ότι τους είπαμε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση… αυτό τους το καταλογίσαμε… και είμαστε το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, δεχθήκαμε λυσσαλέες επιθέσεις από όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως παρατηρούνται διάφορα «παράξενα» πράγματα σε σχέση με συνεργασίες μεταξύ ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος απάντησε πως ο ΔΗΣΥ θα συνεργαστεί με όποιους θεωρεί απαραίτητο για το καλό της χώρας.

«Δεν βλέπουμε το κόμμα και τα μάτια μας, βλέπουμε τον τόπο και τα μάτια μας…», ανέφερε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, με τη συζήτηση να παίρνει ακόμη πιο έντονη τροπή όταν στο τραπέζι μπήκε το θέμα της Προεδρίας της Βουλής και των πιθανών συνεργασιών μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

