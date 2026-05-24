ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 24.05.2026 - 22:31
«Με ποια ιδιότητα μου κάνετε μάθημα;» – Άγριος καυγάς στον αέρα του Sigma ανάμεσα σε Χρύσανθο Τσουρούλη και Νικολέττα Τσικκίνη

Η εκλογική βραδιά των Βουλευτικών Εκλογών είχε απ’ όλα, με τους τόνους να χτυπάνε κόκκινο στα τηλεοπτικά πάνελς.

Έντονη ήταν και η συζήτηση ανάμεσα στον παρουσιαστή Χρύσανθο Τσουρούλη και την εκπρόσωπο του κινήματος «Άλμα», Νικολέττα Τσικκίνη. Η συζήτηση για την ετυμηγορία του λαού και τα ποσοστά των νεοσύστατων κομμάτων μετατράπηκε γρήγορα σε μια προσωπική και έντονη αντιπαράθεση, αφήνοντας άναυδους τους τηλεθεατές.

​Όλα ξεκίνησαν όταν ο Χρύσανθος Τσουρούλης πίεσε την εκπρόσωπο του «Άλματος» να σχολιάσει το γεγονός ότι το εκλογικό σώμα έστειλε το κίνημα στη Βουλή με χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που ενδεχομένως προσδοκούσαν, φέρνοντας ως παράδειγμα άλλα κόμματα που για πρώτη φορά κατάφεραν να καταγράψουν μεγαλύτερες δυνάμεις. Ο Χρύσανθος Τσουρούλης ζήτησε επίμονα μια ερμηνεία για τη δήλωση του προέδρου του κινήματος περί «φωνής λαού, θυμού Θεού», σχολιάζοντας ότι στο στούντιο πρέπει να ακούγεται και ο αντίλογος και όχι απλά να καταγράφονται μονόλογοι.

​Η απάντηση της Νικολέττας Τσικκίνη ήρθε σε εξίσου έντονο ύφος, τονίζοντας πως ήταν ευχή πολλών να μείνει το «Άλμα» εκτός Βουλής, όμως ο λαός αποφάσισε διαφορετικά και πλέον το κίνημα θα βρίσκεται στα έδρανα για να παράξει έργο, μακριά από λογικές ρεβανσισμού. Η ατμόσφαιρα ωστόσο ηλεκτρίστηκε επικίνδυνα όταν ο Χρύσανθος Τσουρούλης σχολίασε με μια δόση ειρωνείας «αμήν», προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση της καλεσμένης του.

​Η εκπρόσωπος του κινήματος, φανερά ενοχλημένη, αντέδρασε ρωτώντας τον δημοσιογράφο με ποια ιδιότητα προσπαθεί να της κάνει μάθημα και κατηγορώντας τον για προσβλητική συμπεριφορά. Παρά την προσπάθεια του παρουσιαστή να επαναφέρει την τάξη επικαλούμενος την ιδιότητα του οικοδεσπότη και ξεκαθαρίζοντας ότι ο σεβασμός δεν δίνεται «με δόσεις», η Νικολέττα Τσικκίνη ξεκαθάρισε ότι απαιτεί τον ίδιο σεβασμό που δείχνει και η ίδια, με το κλίμα να παραμένει εκρηκτικό μέχρι τα επόμενα λεπτά της ζωντανής ροής.

ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

 24.05.2026 - 22:19
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

 24.05.2026 - 22:40
