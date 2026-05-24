Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την υλοποίηση του προγράμματός της, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας στις πολιτικές δυνάμεις που εισέρχονται στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, απόψε, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η σημερινή εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, με τρόπο που τιμά τη Δημοκρατία μας, τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρωτίστως τον κυπριακό λαό.

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι εργάστηκαν με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αίσθημα καθήκοντος για την άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών.

Η σημερινή ημέρα ανήκει στη Δημοκρατία και στους πολίτες. Η Δημοκρατία μας μίλησε μέσα από τους πολίτες της. Η ετυμηγορία του κυπριακού λαού είναι απολύτως σεβαστή.

Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους τους υποψήφιους, καθώς και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Η Δημοκρατία μας δυναμώνει μέσα από τη συμμετοχή, τον διάλογο, την αντιπαράθεση στη βάση επιχειρημάτων και τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη.

Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στις εκλεγείσες και εκλεγέντες Βουλευτές που έλαβαν την εντολή του κυπριακού λαού και τους απευθύνω μήνυμα συνεργασίας.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την υλοποίηση του προγράμματός της, για μια πιο ισχυρή οικονομία, για περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά του τόπου μας, για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, για κοινωνική συνοχή, για μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και για μια Κύπρο πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη και πιο αξιόπιστη.

Νωρίτερα σήμερα, όταν ασκούσα το εκλογικό μου δικαίωμα, ανέφερα -για πολλοστή φορά- την προσήλωσή μας ως διακυβέρνηση του τόπου στον ιδεολογικοπολιτικό μας προσανατολισμό, τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό. Στη βάση αυτής της προσέγγισης θα συνεχίσουμε μέσα από συνεργασίες, όπως ακριβώς πράξαμε μέχρι σήμερα, να υλοποιούμε πολιτικές, που η κοινωνία μέσα από τα μηνύματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας επικροτεί. Τα μηνύματα αυτά μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, για να αναφερθώ μόνο σε μερικά που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, ο ευρωπαϊκός δυτικός προσανατολισμός της χώρας μας, η ασφάλεια, η οικονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού όπως και πολλά άλλα κρίνονται στην πράξη και επικροτούνται από τους πολίτες.

Πάντα στη βάση του κοινωνικού μας συμβολαίου με τον κυπριακό λαό, του προγράμματος διακυβέρνησής μας και του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου, του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, όχι συνθημάτων και κούφιων υποσχέσεων, μακριά από λαϊκισμούς, μικροπολιτικές προσεγγίσεις και τοξικότητα.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική, ειλικρινής και θεσμικά υπεύθυνη. Η Κυβέρνηση μας θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συγκλίσεων εκεί όπου υπάρχουν κοινές αγωνίες, κοινές προτεραιότητες και κοινές αντιλήψεις για το δημόσιο συμφέρον, χωρίς συνδιαλλαγές και στη βάση κοινών ιδεολογικoπολιτικών συγκλίσεων. Οι πολίτες μάς κρίνουν όλους από την ικανότητά μας να δίνουμε λύσεις, να υλοποιούμε αποφάσεις και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, με το Κυπριακό να παραμένει η κορυφαία εθνική μας προτεραιότητα, με την ανάγκη συνέχισης της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και με τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα την πατρίδα μας, η ενότητα σκοπού και η θεσμική συνεργασία αποτελούν εθνική ανάγκη και αυτό που απαιτεί από όλους μας ο κυπριακός λαός.

Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν. Η επόμενη ημέρα απαιτεί συλλογική υπευθυνότητα και προσπάθεια για την πρόοδο της χώρας. Με απόλυτο σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας και με σταθερή προσήλωση στο συμφέρον του κυπριακού λαού, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Κύπρο πιο δυνατή, σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή. Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα, ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας μας και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Για μια Κύπρο που προχωρά με αυτοπεποίθηση, ενότητα και προοπτική».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κάποια από τα κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση τέθηκαν εκτός Βουλής και σε ερώτηση αν βλέπει να μπορεί να υπάρξει συνεργασία της Κυβέρνησης με κάποια από τα κόμματα που εισέρχονται στη Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ άξιζαν, και το έχουν αποδείξει, να ήταν στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. Και βλέπουμε ότι δεν πέτυχαν να είναι στη νέα Βουλή για κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες ψήφους. Θα έπρεπε να ήταν εκεί, τους άξιζε να ήταν στη Βουλή.

Όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρμόσαμε από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου στηρίζονται σε συγκεκριμένες συγκλίσεις που είδαμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και είναι συγκλίσεις στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου, όπως ο φορολογικός μετασχηματισμός, η εξωτερική πολιτική της χώρας, το μεταναστευτικό, η οικονομία και πολλά άλλα, που είναι στη βάση αυτού του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου, και με αυτή την υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ερωτήθηκε αν θα συνεργαστεί με την Κυβέρνηση και αν σε ένα επικείμενο ανασχηματισμό θα αποδεχθεί Υπουργεία και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται ο ΔΗΣΥ να συνεργαστεί με την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι απόλυτα σεβαστή η θέση που εξέφρασε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τη άποψη που έχει εκφράσει».

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε στους δημοσιογράφους ότι «τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε όποιες ερωτήσεις θέλετε, να σχολιάσουμε και να ακούσουμε πολλά».